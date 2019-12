Πυροβολισμοί στο Οχάιο- Ενοπλος άνοιξε πυρ κοντά σε σχολεία

Συναγερμός σήμανε στο Κολόμπους του Οχάιο, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί πυρ κοντά σε δύο σχολεία.

Ο ένοπλος που άνοιξε πυρ, τραυμάτισε έναν αστυνομικό και αμέσως δυνάμεις της αστυνομίας μαζί με ομάδες της SWAT έσπευσαν στα δύο σχολεία (Δημοτικό Σχολείο Λίντμπεργκ και Γυμνάσιο της Χιλτόνια), με τον ένοπλο να βρίσκεται ταμπουρωμένος σε σπίτι που βρισκόταν απέναντι.

Προσπαθώντας να κερδίσουν χρόνο και να δουν τα κίνητρά του, οι αστυνομικοί επιστράτευσαν διαπραγματευτές ώστε να μιλήσουν μαζί του. Όση ώρα γίνονταν αυτό, άνδρες της SWAT πλησίασαν στο σπίτι από την πίσω πλευρά και έριξαν δακρυγόνα εντός αυτού, για να εισβάλουν στη συνέχεια μέσα και να συλλάβουν τον ένοπλο ο οποίος αιφνιδιάστηκε. Από τους πυροβολισμούς και την επέμβαση της αστυνομίας, υπήρξε μόνο ο τραυματισμός του ενός αστυνομικού.



*3RD UPDATE 12/16/19 6:10pm: The suspect was taken into custody after SWAT deployed gas into the home.



Acting Deputy Chief Blake Griffith will be updating local media at 6:20pm. https://t.co/htFjPQfsHf