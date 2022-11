Ο πρώην υπουργός Υγείας της Βρετανίας Ματ Χάνκοκ μπαίνει σε ριάλιτι «Survivor»- Διαγράφηκε από το κόμμα - iefimerida.gr

Ο πρώην υπουργός Υγείας της Βρετανίας Ματ Χάνκοκ, διαγράφηκε σήμερα από το κόμμα των Τόρηδων, μετά την απόφασή του να συμμετάσχει σε ένα ριάλιτι επιβίωσης.



Ο πρώην υπουργός Υγείας συμφώνησε να συμμετάσχει στο ριάλιτι με τίτλο «I’m A Celebrity… Get Me Out of Here» το οποίο γυρίζεται σε ζούγκλα στην Αυστραλία, το Σαββατοκύριακο, μετά το σνομπάρισμα από τον Ρίσι Σούνακ να τον συμπεριλάβει στη νέα του κυβέρνηση, όπως αναφέρει ο Independent.



Γιατί δήλωσε συμμετοχή στο ριάλιτι ο πρώην υπουργός Υγείας της Βρετανίας

Σύμφωνα με πηγή κοντά στον πρώην υπουργό, ο Ματ Χάνκοκ θέλησε να πάρει μέρος στο ριάλιτι πιστεύοντας πως η εμφάνισή του εκεί θα είναι μια ευκαιρία για να δείξει την «ανθρώπινη πλευρά» των βουλευτών. «Πού θα ήταν καλύτερο να δείξουμε την ανθρώπινη πλευρά αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις αν όχι από το πρόγραμμα με την μεγαλύτερη τηλεθέαση στην τηλεόραση;» ανέφερε η πηγή, συνεχίζοντας: «Οι πολιτικοί όπως ο Ματ πρέπει να πάνε εκεί όπου βρίσκεται ο κόσμος – ιδιαίτερα εκείνοι που είναι πολιτικά αποστασιοποιημένη. Ο Ματ είναι της άποψης ότι πρέπει να αγκαλιάσουμε την λαϊκή κουλτούρα. Αντί να περιφρονούμε τα ριάλιτι, θα πρέπει να τα δούμε ως αυτό που είναι – ένα ισχυρό εργαλείο για να ακουστεί το μήνυμά μας στις νεότερες γενιές».

Διαγραφή από το κόμμα

Ωστόσο, λίγο αφότου κυκλοφόρησε η είδηση της συμμετοχής του στο ριάλιτι επιβίωσης, ο επικεφαλής της ομάδας των Τόρηδων, Σάιμον Χαρτ ανακοίνωσε την διαγραφή του πρώην υπουργού Υγείας από το κόμμα.



«Μετά από συνομιλία που είχα με τον Ματ Χάνκοκ, εξέτασα την κατάσταση και πιστεύω ότι πρόκειται για ένα θέμα αρκετά σοβαρό ώστε να δικαιολογείται η διαγραφή του με άμεση ισχύ».



Ο Χάνκοκ θα παραμείνει βουλευτής του Γουέστ Σάφολκ, αλλά θα είναι πλέον ανεξάρτητος. Αν και θα μπορέσει να διατηρήσει την ιδιότητα του μέλους του κόμματος, δε θα μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για τις εκλογές ως υποψήφιος των Συντηρητικών ή να θέσει υποψηφιότητα για θέσεις προέδρων επιτροπών.



Δεν είναι ο μόνος πολιτικός που παίρνει μέρος στο ριάλιτι επιβίωσης

Πάντως ο Ματ Χάνκοκ δεν είναι ο πρώτος πολιτικός που αποφασίζει να πάρει μέρος στο συγκεκριμένο ριάλιτι.



Η βουλευτής των Συντηρητικών Ναντίν Ντόρις συμμετείχε στη 12η σεζόν του «I’m A Celebrity» το 2012, καταλαμβάνοντας τελικά την 11η θέση (από τους 12 συμμετέχοντες). Μετά την επιστροφή της, διαγράφηκε από το κόμμα.

Ερωτώμενη λοιπόν για την συμμετοχή του πρώην υπουργού Υφγείας, η Ντόρις αστειεύτηκε πως τουλάχιστον «δεν χρειάζεται να ανησυχεί για τον Τζορτζ Όσμπορν πως θα τον περιμένει στην Ντάουνινγκ Στριτ για να τον διαγράψει από το κόμμα».



Το «ροζ» σκάνδαλο του πρώην υπουργού Υγείας

Και για όσους αναρωτιούνται ποιος είναι ο Ματ Χάνκοκ, υπενθυμίζεται ότι ο πρώην υπουργός Υγείας είχε αναγκαστεί να δηλώσει την παραίτησή του όταν έσπασε τους κανόνες του lockdown που είχε θέσει ο ίδιος.



Συγκεκριμένα, την περίοδο που ο Χάνκοκ είχε ταχθεί κατά της χαλάρωσης του μέτρου που απαγόρευε τις στενές επαφές με άτομα εκτός του στενού συγγενικού περιβάλλοντος, μια κάμερα εντός του υπουργείου του τον κατέγραψε να φιλά την στενή του συνεργάτη Τζίνα Κολαντάτζελο, παρόλο που ο ίδιος ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.