Πούτιν-Ερντογάν αναζητούν συμβιβασμό για το Συριακό -Η έκβαση θα επηρεάσει και το προσφυγικό

Tις διαφορές τους στο Συριακό, που έφερε το θερμόμετρο της ρωσο-τουρκικής έντασης στο κόκκινο, θα επιχειρήσουν να λύσουν αύριο στη Μόσχα ο Βλαντίμιρ Πούτιν κι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε μια συνάντηση που θα παρακολουθήσουν με αυξημένο ενδιαφέρον Αθήνα και Βρυξέλλες, αφού η έκβασή της ίσως σηματοδοτήσει μια εκτόνωση της έντασης στην επαρχία Ιντλίμπ, αλλά και στην ελληνοτουρκική μεθόριο.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν ελπίζει να συμφωνήσει να τα βρει με τον Ερντογάν σε μια δεσμίδα κοινών μέτρων για την Ιντλίμπ, όπου σήμερα σκοτώθηκαν άλλοι δύο Τούρκοι στρατιώτες και τραυματίστηκαν ακόμη έξι. «Το σχέδιο είναι να συζητηθεί η κρίση στην Ιντλίμπ. Ελπίζουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για την κρίση, τα αίτιά της, τις επιβλαβείς επιπτώσεις της αλλά και σε μια δεσμίδα κοινών μέτρων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Από την πλευρά του ο Ερντογάν δήλωσε σήμερα λίγο νωρίτερα ότι ελπίζει να καταλήξει σε συμφωνία για εκεχειρία στην Ιντλίμπ κατά τη συνάντησή του με τον Πούτιν.

Ο Ερντογάν επιδιώκει να αποδεχθεί ο Ρώσος πρόεδρος το σχέδιο του για μια ζώνης ασφαλείας στην εν λόγω επαρχία της Συρίας με στόχο τη μετεγκατάσταση εκεί εκατομμυρίων προσφύγων, αίτημα ωστόσο που προσκρούει στην επιμονή του Πούτιν να ανακτήσει ο σύμμαχός του, Μπασάρ Αλ Άσαντ τον πλήρη έλεγχο της χώρας του.

Χαμηλός ο πήχης των προσδοκιών για το τετ-α-τετ Πούτιν Ερντογάν

Εγγυήσεις για κάποια θεαματική εξέλιξη δεν υπάρχουν καθώς οι δύο πρόεδροι θα επιχειρήσουν να συμβιβάσουν αντικρουόμενους στόχους, που ρίχνουν λάδι στη φωτιά των εντάσεων. Ο Ερντογάν τελεί υπό αυξανόμενη πίεση στο εσωτερικό για μια επιτυχία στο μέτωπο της Συρίας και για να αποτρέψει ένα νέο κύμα προσφύγων προς την Τουρκία. Από την άλλη ο Πούτιν θέλει να εδραιώσει τη ρωσική επιρροή στη Συρία διατηρώντας τον Άσαντ στην εξουσία. Όπως, όμως, σημειώνουν αναλυτές, ίσως ο Ρώσος πρόεδρος αποδεχθεί κάποιες παραχωρήσεις για μια ζώνη ασφαλείας, που θα προστατεύει τα σύνορα της Τουρκίας, όπως έχουν κάνει στο παρελθόν.

Αυτή τη φορά «ο Πούτιν ίσως χρειαστεί να πείσει τον Άσαντ να αποδεχθεί κάποιους συμβιβασμούς αφού δεν μπορεί να επιτρέψει τυχόν απώλειες στην πλευρά μας ή να υποστεί συντριπτικές ήττες ο στρατός του Άσαντ. Αλλά οι απαιτήσεις του Ερντογάν δεν μπορούν να ικανοποιηθούν πλήρως», λέει η Ιρίνα Ζβιαγκέλσκαγια, ειδικός σε θέματα που αφορούν στη Μέση Ανατολή του Institute of World Economy and International Relations της Μόσχας. Μετά την ανακατάληψη μιας στρατηγικής σημασίας πόλης που βρίσκεται στους αυτοκινητόδρομους που συνδέουν τη Δαμασκό με το Χαλέπι και τη Λαττάκεια «η Ρωσία δεν φαίνεται πρόθυμη για παραχωρήσεις στην Τουρκία« εκτιμά ο Νιχάτ Αλί Οζτσάν του Economic Policy Research Foundation της Άγκυρας.

Την ίδια ώρα οι ηγέτες της ΕΕ παρακολουθούν με έντονο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και την αυριανή συνάντηση στη Μόσχα μετά την απόφαση του Ερντογάν να ανοίξει τα σύνορα για τους πρόσφυγες. Μέχρι στιγμής ΝΑΤΟ και ΗΠΑ έχουν αντιμετωπίσει παγερά το αίτημα του Ερντογάν για στρατιωτική υποστήριξη από τους δυτικούς συμμάχους της Τουρκίας. Αν τα βρουν αύριο Πούτιν και Ερντογάν, αναλυτές εκτιμούν ότι αυτό θα έχει επιπτώσεις στο προσφυγικό, αφού μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για μια σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης όχι μόνον στην Ιντλίμπ, αλλά και στην ελληνοτουρκική μεθόριο.

Πούτιν – Ερντογάν θέλουν να αποφύγουν να ξεφύγει από τα όρια η ρωσο-τουρκική κοντρα

Τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ερντογάν απέφυγαν προσεκτικά να ρίξουν λάδι στη φωτιά της ρωσο-τουρκικής έντασης. Αν και η Μόσχα ελέγχει με τα αεροσκάφη της τον ουρανό της Συρίας, η Άγκυρα εξαπέλυσε drones κατά των δυνάμεων του Άσαντ σε αντίποινα για το θάνατο 33 Τούρκων στρατιωτών στις 27 Φεβρουαρίου. «Η Μόσχα έκανε ελάχιστα για να εμποδίσει την Τουρκία να καταφέρει βαριά πλήγματα στο συριακό στρατό. Τόσο η Μόσχα όσο και η Άγκυρα αποφάσισαν να ρίξουν το φταίξιμο στον Άσαντ, κάτι που δείχνει ότι ελάχιστη διάθεση έχουν για μια άμεση αντιπαράθεσή τους», λέει ο Άντονι Σκίνερ, της Verisk Maplecroft. Η Ρωσία πρέπει να προσέξει να μην επιτρέψει να ξεφύγει από κάθε έλεγχο η αντιπαράθεση με την Τουρκία, εκτιμά ο Ρουσλάν Πούκχοφ, του Center of Analysis of Strategies and Technologies.

Η Τουρκία θέλει μια ζώνη ασφαλείας, που δεν αποδέχεται μεν ο Άσαντ, αλλά «δεν είναι ανέφικτο να υπάρξει μια συμφωνία επ’ αυτού», τονίζει ο αναλυτής του Dialogue of Civilizations του Βερολίνου, Αλεξέι Μαλασένκο. Και συμπληρώνει: «Παραβιάσεις θα υπάρξουν, αλλά το κλειδί είναι πόσο εκτεταμένες θα είναι αυτές. Δεδομένου ότι οι εντάσεις είναι αναπόφευκτες η Ρωσία κι η Τουρκία θα κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφύγουν μια άμεση ένοπλη σύρραξη, αφού κάτι τέτοιο δεν θα συνέφερε ούτε τη μία, ούτε την άλλη».