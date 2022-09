Πόσο απειλούν τον Πούτιν οι ήττες της Ρωσίας στην Ουκρανία;- Μεγάλο το πλήγμα για το στρατό που έχτιζε επί 20 χρόνια - iefimerida.gr

Στα περίπου είκοσι χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν αφιέρωσε πολύ χρόνο και χρήμα για να φτιάξει κι να εκσυγχρονίσει το ρωσικό στρατό, αποκτώντας παράλληλα τη φήμη ενός από τους ισχυρότερους ηγέτες στην παγκόσμια σκακιέρα.

Αλλά ο στρατός αυτός, που έχτιζε επί χρόνια ο Πούτιν, αποδεκατίστηκε στα μέτωπα της Ουκρανίας και δέχτηκε σφοδρό πλήγμα το κύρος του, εγείροντας ερωτηματικά για την παραμονή του Ρώσου προέδρου στην εξουσία, σχολιάζει το Insider επικαλούμενο ειδικούς σε θέματα που αφορούν στη Ρωσία και στρατιωτικούς αναλυτές.

Σύμφωνα με τον Τζορτζ Μπάρος της αμερικανικής δεξαμενής σκέψης “Institute for the Study of War” (ISW – Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου) η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» που διέταξε ο Πούτιν στην Ουκρανία μέχρι στιγμής έχει καταλήξει σε μια στρατηγική ήττα αφού «το Κρεμλίνο δεν κατάφερε να υλοποιήσει τους στρατηγικούς στόχους του κι έχει υποστεί σημαντικά πλήγματα. Ο στρατός της Ρωσίας θα πρέπει να ανοικοδομηθεί.

Οι συμβατικές χερσαίες δυνάμεις, στη δημιουργία των οποίων ξόδεψε δύο δεκαετίες το Κρεμλίνο για να φτιάξει έναν σύγχρονο στρατό – έχουν σε μεγάλο βαθμό υποβαθμιστεί και καταστραφεί στους έξι μήνες του πολέμου στην Ουκρανία», λέει.

Μεγάλες οι απώλειες για τον στρατό του Πούτιν

Επίσημος απολογισμός για τα θύματα που μετρούν οι δυνάμεις του Πούτιν δεν υπάρχει, αλλά σύμφωνα με αμερικανικές εκτιμήσεις του περασμένου μήνα, ανέρχονται σε έως και 80.000, ανάμεσά τους και ανώτεροι αξιωματικοί, περιλαμβανομένων και στρατηγών.

Και σύμφωνα με τον Μπάρος πιθανώς θα χρειαστεί «μια γενιά» για να αναπληρωθούν οι τάξεις των Ρώσων αξιωματικών, κάτι που «θα έχει μακροπρόθεσμo στρατηγικό αντίκτυπο στην αξιολόγηση του συμβατικού ρωσικού στρατού».

Μέχρι στιγμής ο Πούτιν δεν έχει κηρύξει γενική επιστράτευση για να καλύψει τις απώλειες των δυνάμεών του στην Ουκρανία, αλλά τον περασμένο μήνα διέταξε την ενίσχυση με 137.000 νέους άνδρες των ενόπλων δυνάμεων από το ερχόμενο έτος, στόχος δυσεπίτευκτος για πολλούς και ένδειξη ότι έχουν αποδεκατιστεί οι ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση του Βρετανικού υπουργείου Άμυνας οι απώλειες των ρωσικών μονάδων της Δυτικής Περιφέρειας και της Πρώτης Στρατιάς Αρμάτων Μάχης δείχνει ότι «οι συμβατικές δυνάμεις της Ρωσίας, που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση του ΝΑΤΟ, έχουν αποδυναμωθεί σοβαρά. Πιθανώς θα χρειαστεί χρόνια η Ρωσία για να ανοικοδομήσει αυτή τη δυνατότητα».

Οι δυνάμεις του Πούτιν εκτιμάται ότι έχουν παρατήσει ή χάσει στα πεδία των μαχών χιλιάδες τεθωρακισμένα από την έναρξη της εισβολής, υποχρεώνοντας το Ρωσικό στρατό να ανασύρει από τις αποθήκες άρματα μάχης όπως τα γηρασμένα σοβιετικής εποχής T-62.

Αναλυτές: «O στρατός του Πούτιν δεν είναι τόσο ισχυρός όσο νομίζαμε»

Μέχρι την έναρξη της εισβολής ο ρωσικός στρατός θεωρείται ο δεύτερος ισχυρότερος στον πλανήτη πίσω από εκείνον των ΗΠΑ, αλλά οι επιδόσεις του στα πεδία των μαχών της Ουκρανίας «θα αλλάξει δραματικά την εκτίμηση για την στρατιωτική ισχύ της Ρωσίας», λέει ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Τζορτζ Ουάσιγκτον, Ρόμπερτ Όρτουνγκ.

Ο ρωσικός στρατός «δεν είναι τόσο ισχυρός όσο νομίζαμε», σημειώνει, προσθέτοντας: «Το γεγονός ότι δεν νικούν στα μέτωπα θα καταστήσει λιγότερο αποτελεσματική την προπαγάνδα τους».

Η κατάληψη του Κιέβου σε λίγες μέρες από τις δυνάμεις του Πούτιν, όπως πολλοί ανέμεναν κατά την έναρξη της εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, απέτυχε λόγω της λυσσαλέας αντίστασης των Ουκρανών και τον στρατιωτικό εξοπλισμό που τους παρείχε η Δύση. Έτσι οι ρωσικές δυνάμεις στράφηκαν στην περιοχή του Ντονμπάς, όπου μαίνεται ο πόλεμος εδώ και οκτώ χρόνια μεταξύ των υποστηριζόμενων από τη Μόσχα αυτονομιστών και του στρατού του Κιέβου. Αλλά και εκεί οι ρωσικές δυνάμεις σημείωσαν αργή πρόοδο.

Το τελευταίο διάστημα η Ουκρανία εξαπέλυσε μια σφοδρή αντεπίθεση αναγκάζοντας τις δυνάμεις του Πούτιν να υποχωρήσουν και ανακατέλαβαν μεγάλα εδάφη στα ανατολικά και νότια της χώρας.

Πόσο κινδυνεύει ο Πούτιν;

Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών στα μέτωπα έχουν φέρει σε ολοένα και δυσκολότερη θέση τον Πούτιν. Όπως δήλωσε στους New York Times Ο Αμπάς Γκαλιάμοφ, που έγραφε κάποτε τους λόγους του Πούτιν, αν οι δυνάμεις της Ουκρανίας «συνεχίσουν να καταστρέφουν όπως τώρα τον ρωσικό στρατό», αυτό θα μπορούσε να «επιταχύνει» τις εκκλήσεις των ελίτ για την επιλογή του διαδόχου του Ρώσου προέδρου.

Ορισμένοι γνώστες των εξελίξεων στη Ρωσία, όπως ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα, Μάικλ ΜακΦολ, θεωρούν ότι απειλείται η εξουσία του Πούτιν. «Ο Πούτιν υπεραντέδρασε στην Ουκρανία. Είναι η αρχή του τέλους του Πουτινισμού στη Ρωσία», σχολίασε προ ημερών στο Twitter.

Όμως, μολονότι συνεργάτες του Πούτιν φέρονται να πνίγουν στη βότκα τις ανησυχίες τους για τον καταστροφικό πόλεμο στην Ουκρανία και ακόμη και αφοσιωμένοι στο Ρώσο πρόεδρο αλλάζουν εσχάτως τροπάριο, το τέλος του Πουτινισμού δεν έχει έλθει ακόμη, λέει ο Όρτουνγκ. Και συνεχίζει:

«Δεν θα ξέγραφα τώρα τον Πούτιν. Πολλοί, εμού περιλαμβανομένου, προέβλεπαν ότι θα εγκαταλείψει την εξουσία ή ότι επίκειται η πτώση του, αλλά έχει πολλές δυνάμεις κι η σημαντικότερη είναι ότι έχει εξαλείψει οποιαδήποτε πιθανή, αξιόπιστη εναλλακτική στον ίδιο. Είναι ασαφές ποιος θα τον αντικαθιστούσε και όλα τα άτομα του περιβάλλοντός του εξαρτώνται από την παραμονή του στην εξουσία. Τους συμφέρει η παραμονή του. Εξάλλου [ο Πούτιν] έχει επιβιώσει για πάνω από 22 χρόνια μαχόμενος σε ένα αρκετά δύσκολο περιβάλλον, τη ρωσική πολιτική σκηνή. Τα περισσότερα μέλη των ελίτ θεωρούν ότι είναι καλύτερα τα πράγματα γι’ αυτούς με τον Πούτιν στην εξουσία».