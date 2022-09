«Ο σεφ του Πούτιν» -Το αφεντικό του Wagner Group στρατολογεί κρατούμενους για τον πόλεμο στην Ουκρανία - iefimerida.gr

Σχεδόν επτά μήνες από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» της Ρωσίας φαίνεται ότι έχει έναν νέο ανεπίσημο ηγέτη: τον επιχειρηματία Γεβγκένι Πριγκόζιν που έχει στενούς δεσμούς με τον Bλαντίμιρ Πούτιν και κατηγορείται εδώ και καιρό ότι κινεί τα νήματα της διαβόητης ομάδας μισθοφόρων Wagner Group.

Τα δημοσιεύματα των τελευταίων μηνών που ανέφεραν ότι ο αποκαλούμενος «σεφ του Πούτιν» - λόγω των επιχειρήσεών του στο χώρο της εστίασης, που είχαν αναλάβει το catering του Κρεμλίνου– περιόδευε ρωσικές φυλακές για να στρατολογήσει κρατούμενους για τον πόλεμο στην Ουκρανία, φαίνεται ότι επιβεβαιώθηκαν από ένα βίντεο, που διέρρευσε την Τετάρτη.

Στις εικόνες διακρίνεται ένας άνδρας, που μοιάζει πάρα πολύ στον Πριγκόζιν – στον οποίο η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη έχει επιβάλει κυρώσεις για την ανάμειξή του στην αποσταθεροποίηση της Λιβύης με το Wagner Group, να λέει σε κρατούμενους ρωσικής φυλακής ότι μπορούν να ενταχθούν στις τάξεις του Wagner Group και να κερδίσουν την ελευθερία τους, ή να εκτελεστούν αν επιχειρήσουν να λιποτακτήσουν. «Σε μισό χρόνο θα πάτε σπίτια σας, αφού σας έχει απονεμηθεί χάρη… Εκείνου που θα πάνε [στο μέτωπο] και την πρώτη μέρα θα πουν ‘βρίσκομαι στο λάθος μέρος’ θα χαρακτηριστούν λιποτάκτες και θα ακολουθήσει η εκτέλεσή τους», είπε.

Το βίντεο έγινε viral σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποστηρίζουν τον Πούτιν, με χρήστες να επαινούν το αφεντικό του Wagner Group – αν και ο ίδιος έχει αρνηθεί στο παρελθόν σχέσεις με τη διαβόητη ομάδα των μισθοφόρων - ότι έχει «ατσάλινα αρχ…α». Ενώ επαίνεσαν και τη στρατολόγηση κρατουμένων ως έναν νέο τρόπο να νικήσει η Ρωσία στον πόλεμο μετά τις πρόσφατες αποτυχίες στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Αφεντικό του Wagner Group στους επικριτές του: «Αν δεν πάνε κατάδικοι να πολεμήσουν στην Ουκρανία, θα πάνε τα παιδιά σας»

Ο Πριγκόζιν έσπασε τη σιωπή του χθες το βράδυ, όταν ζητήθηκε η γνώμη του για το ρόλο του Wagner Group στον πόλεμο από το Radio Komsomolskaya Pravda, αν και ο ραδιοφωνικός σταθμός δεν τον ρώτησε για το δικό του ρόλο στην ομάδα των μισθοφόρων, ούτε τον κάλεσε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τη στρατολόγηση κρατουμένων.

O «σεφ του Πούτιν» Γεβγκένι Πριγκόζιν μιλά σε κρατούμενους σε ρωσική φυλακή / Φωτογραφία: YouTube

Ο 61χρονος, που ανήκει στο στενό περιβάλλον του Πούτιν, αποκάλεσε τους μισθοφόρους του Wagner Group «πατριώτες που δεν μπορούν να επιτρέψουν τον εξευτελισμό της πατρίδας τους» και «επαγγελματίες». Κι όσον αφορά τη στρατολόγηση κρατουμένων για τον πόλεμο;

«Αναμφίβολα, αν ήμουν έγκλειστος, θα ονειρευόμουν να ενταχθώ σε με μια τέτοια οργάνωση για να έχω την ευκαιρία όχι μόνον να ξοφλήσω το χρέος προς την πατρίδα, αλλά και με τόκο». Και σε εκείνους που ασκούν κριτική στη στρατολόγηση κρατουμένων, ο «σεφ του Πούτιν» απάντησε: «στείλτε τα δικά σας παιδιά στο μέτωπο. Είτε θα είναι ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες και κατάδικοι, είτε τα παιδιά σας. Αποφασίστε μόνοι σας». Ωστόσο στη δήλωσή του δεν υπήρχε ξεκάθαρη αναφορά στο βίντεο ή παραδοχή πως ήταν αυθεντικό.

Φωνές υπέρ της αντικατάστασης του Ρώσου ΥΠ ΑΜ Σόιγκου από τον «σεφ του Πούτιν»

Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα από συμμάχους του φυλακισμένου επικριτή του Πούτιν, Αλεξέι Ναβάλνι, αλλά φάνηκε να εξυπηρετεί την επικοινωνιακή στρατηγική του Wagner Group. Προφανώς αδιαφορώντας για το γεγονός ότι ο ενισχυμένος ρόλος του Πριγκόζιν και της ομάδας των μισθοφόρων στον πόλεμο στην Ουκρανία μπορεί να συνιστά ένδειξη απελπισίας του Κρεμλίνου, Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ αναθάρρησαν:

«To Wagner Group εξελίσσεται σε σημαντικό φαινόμενου σε αυτόν τον πόλεμο και ο Γεβγκένι Πριγκόζιν είναι ένας από τους βασικούς συντελεστές. Κι είναι λίαν σημαντικό να κατανοηθεί αυτό λαμβανομένων υπόψη των αποτυχιών και της κρίσης στο ρωσικό στρατό», σχολίασε ο Αλεξάντερ Ζουτσκόφκσι.

Το βίντεο πυροδότησε και εκκλήσεις να αντικαταστήσει ο Πριγκόζιν τον Ρώσο ΥΠ ΑΜ, Σεργκέι Σοϊγκού, που φέρεται να έχει πέσει στη δυσμένεια του Πούτιν για τις αποτυχίες στην Ουκρανία, μια κίνηση που σύμφωνα με ειδικούς θα βοηθούσε το Κρεμλίνο να κατευνάσει την οργή των Ρώσων για τις ταπεινωτικές ήττες στα πεδία των μαχών.

«Ο χρηματοδότης του Wagner Group, Γεβγκένι Πριγκόζιν, καθιερώνεται ως το πρόσωπο της ρωσικής “ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης” στην Ουκρανία», ανέφερε η αμερικανική δεξαμενή σκέψης Institute for the Study of War, σημειώνοντας ότι η αποδοχή του Πριγκόζιν από Ρώσους στρατιωτικούς μπλόγκερ μπορεί να «αυξήσει την υποστήριξη στην πολεμική προσπάθεια» του Πούτιν, καθιστώντας παράλληλα αποδιοπομπαίο τράγο τον Σοϊγκού και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας για την ήττα στην περιφέρεια του Χαρκόβου».

Σύμβουλος Ζελένσκι: «Οι Ρώσοι θέλουν να μας τρομάξουν με το βίντεο στρατολόγησης κρατουμένων»

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι, Ολεξίι Αρέστοβιτς εκτιμά ότι πίσω από τη διαρροή του βίντεο στρατολόγησης των κρατουμένων κρύβεται μηχανισμός που εκτελεί εντολές του Πούτιν κι ότι στόχος της διαρροής ήταν «να μας τρομάξουν και για να το δουν κι άλλοι κρατούμενοι και να σπεύσουν να ενταχθούν [στο Wagner Group.

Το βίντεο αυτό θα έχει περίοπτη θέση όταν θα συζητούμε το θάνατο της αυτοκρατορίας του Πούτιν. Είναι το αποκορύφωμα της πτώσης μιας άλλοτε κραταιάς αυτοκρατορίας, γιατί δεν υπάρχει πιο τρομακτική ιστορία, από το να στέλνει μια μεγάλη πυρηνική δύναμη και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έναν φίλο του Πούτιν να τραβήξει ένα τέτοιο βίντεο», δήλωσε ο Αρέστοβιτς.

Στο μεταξύ ο Βλαντίμιρ Οσέτσκιν, ιδρυτής του ομίλου προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων Gulagu.net, που έχει κάνει εκτενή ρεπορτάζ για το ρόλο του Wagner Group στη στρατολόγηση κρατουμένων, είπε χθες ότι ο «σεφ του Πούτιν» «απελευθερώνει φονιάδες για να σκοτώσουν κι άλλους». Κι ανέφερε ότι σύμφωνα με πληροφορίες του «τουλάχιστον πέντε κρατούμενοι εκτελέστηκαν από τη «συμμορία του Πριγκόζιν» μέχρι τώρα, επειδή προσπάθησαν να φύγουν από τα μέτωπα της Ουκρανίας.