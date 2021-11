Το πιο δύσκολο «διαζύγιο» του Καρόλου, μετά από την Νταϊάνα -Γιατί έδιωξε επί 40 χρόνια συνεργάτη του που δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς αυτόν | ΚΟΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Αλλη μια κρίση αντιμετωπίζει το παλάτι του Μπάκιγχαμ καθώς την προηγούμενη εβδομάδα παραιτήθηκε, μόνιμα, οριστικά και αμετάκλητα, ο άνθρωπος που θεωρείται το δεξί χέρι του Πρίγκιπα Καρόλου. Σε βάρος του εδώ και λίγο καιρό διεξάγεται έρευνα για την εμπλοκή του σε σκάνδαλο.

Ο λόγος για τον Μάικλ Φόσετ όπου επί 40 και πλέον χρόνια βρισκόταν στο πλευρό του πρίγκιπα Καρόλου. Ηταν διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύματος του Καρόλου και πραγματικά ο άνθρωπος σκιά του. Οπου βρισκόταν ο πρίγκιπας Κάρολος, βρισκόταν και ο Φόσετ. Ηταν μια σχέση που οι γνωρίζοντες υποστηρίζουν είχε σφυρηλατηθεί στα πολύ δύσκολα, την περίοδο της διάλυσης του βασιλικού γάμου του Καρόλου με την Νταϊάνα.

Η παραίτησή του ήρθε μετά από καταγγελίες ότι προσφέρθηκε να βοηθήσει δισεκατομμυριούχο Σαουδάραβα δωρητή για να τού εξασφαλίσει τον τίτλο του ιππότη και τη βρετανική υποκοότητα.

Είχε πριν λίγο καιρό αποσυρθεί από τα καθήκοντά του αλλά την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε τη μόνιμη, οριστική και αμετάκλητη παραίτησή του, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει ποτέ σε θέση στο παλάτι.

«Ο Μάικλ παραιτήθηκε και δεν θα επιστρέψει ποτέ. Έχει χάσει πολλά κιλά και είναι σκιά του πρώην εαυτού του», ανέφερε φίλος του όπως μεταφέρει τώρα η Daily Mail.

Ο Μάικλ Φόσετ στο πλευρό του Καρόλου, χρόνια πριν/Getty-Ideal images

Θεωρούνταν μια από τις ισχυρές προσωπικότητες στην αυλή του μελλοντικού βασιλιά της Βρετανίας. Είναι χαρακτηριστικό οτι η Daily Mail περιγράφει τον Φόσετ ως τον άνθρωπο μακριά από τον οποίο δεν μπορούσε να ζήσει ούτε λεπτό ο πρίγκιπας Κάρολος για περισσότεορ από 40 χρόνια. Πολλοί πίστευαν ότι με την ενθρόνιση του Καρόλου ο Φόσετ θα αναλάμβανε κάτι σαν γενικός διοικητής στο Μπάκιγχαμ, ενώ, συζητούνταν ακόμη ότι θα του αποδίδονταν ο τίτλος του ιππότη, η απόλυτη δηλαδή τιμή.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που απομακρύνεται ο Φόσετ καθώς άλλες δυο φορές στο παρελθόν αναγκάστηκε σε παραίτηση, όταν κατηγορήθηκε για εκφοβισμό το προσωπικού και μια δεύτερη όταν κατηγορήθηκε για πώληση δώρων που είχαν γίνει στη βασιλική οικογένεια και δεν τα ήθελε κανείς.

Και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις επανήλθε μετά από λίγο καιρό με ισχυρά συμβόλαιο πρόσληψης στις υπηρεσίες του Καρόλου με κύρια αρμοδιότητα να οργανώνει τις ανεπίσημες και τις επίσημες δραστηριόητητές του. Από το πού θα φάει ο Κάρολος και η Καμίλα έως το πού θα μείνουν.

Το 2007, ο Φόσετ έγινε διευθύνων σύμβουλος του Scotland's Dumfries House, ενός επιβλητικού σπιτιού που ο Κάρολος μετέτρεψε σε κοινωνικό hub και κόμβο για τις φιλανθρωπικές του δραστηριότητες.

Το 2018, μετά από μια αναδιοργάνωση αυτών των φιλανθρωπικών οργανώσεων, ο Φόσετ διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος με μισθό 95.000 λίρες ετησίως, του νεοσύστατου The Prince's Foundation, προς μεγάλη έκπληξη - και ανησυχία - ορισμένων νυν και πρώην μελών του προσωπικού του παλατιού.

Ο Φόσετ ξεκίνησε έκτοτε έναν μαραθώνιο συνεχή έρανο, καταφέρνοντας να συγκεντρώνει εκατομμύρια κάθε χρόνο για να υποστηρίξει το φιλανθρωπικό έργο του Καρόλου. Τραγική ειρωνία; Αυτοί οι έρανοι τον οδήγησαν στην πτώση του.

O Kάρολος με τον Λόρδο Τούσετ και τον Μάικλ Φόσετ στη Σκωτία, το Μάιο του 2019/Getty-Ideal images

Νωρίτερα αυτό το φθινόπωρο, τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τον Σαουδάραβα δισεκατομμυριούχο Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz, ο οποίος έλαβε τον τιμητικό τίτλο «Commander of the Order of the British Empire» προσωπικά από τον πρίγκιπα Κάρολο το 2016.

Ο Σαουδάραβας είχε δωρίσει 1,5 εκατ. στερλίνες, τα οποία ξοδεύτηκαν κυρίως για την ανακαίνιση δύο ιδιοκτησιών του Καρόλου στη Σκωτία. Καταγγέλεται ακόμη ότι πλήρωσε δεκάδες χιλιάδες σε ανθρώπους που του υποστήριζαν ότι θα λειτουργήσουν ως σύνδεσμοι με τον πρίγκιπα για να του εξασφαλίσουν έναν τίτλο. Ο κ. Mahfouz αρνείται, από την πλευρά του, ότι έχει γίνει κάτι μεμπτό.

Πάντως, σύμφωνα με τη Daily Mail, σε επιστολή του Φόσετ στον κ. Mahfouz το 2017, έγραφε: «Υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης και πιο πρόσφατης γενναιοδωρίας του Σεΐχη Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας επιβεβαιώσω, εμπιστευτικά , ότι είμαστε πρόθυμοι και χαρούμενοι να υποστηρίξουμε και να συμβάλουμε στην αίτησή του για απόδωση ιθαγένειας. Μπορώ επίσης να επιβεβαιώσω ότι είμαστε πρόθυμοι να υποβάλουμε αίτηση για να του αποδωθεί μεγαλύτερος τίτλος από αυτόν του «Commander of the Order of the British Empire».

Ο Φόσετ κατηγορείται επίσης ότι δέχτηκε μια εξαψήφια δωρεά από έναν αμφιλεγόμενο Ρώσο επιχειρηματία τον οποίο ο Κάρολος ευχαρίστησε αργότερα και προσφέρθηκε να συναντηθούν.

Ο Φόσετ εμπλέκεται και σε ένα τρίτο περιστατικό όπου καταγγέλλεται ότι προσφέρθηκε να βοηθήσει σε ξένο δωρητή ο τίτλος του ιππότη και η βρετανική υποκοοότητα.

Δεν γνώριζε τίποτα ο Κάρολος -«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος»

Πηγές του Καρόλου από την πλευρά τους, ξεκαθάριζαν ότι ο πρίγκιπας δεν γνώριζε ότι γινόταν τέτοια συνδιαλλαγή, μεταξύ των δωρεών και των τιμητικών τίτλων και ότι ήταν «βαθιά σοκαρισμένος» με όλα όσα μάθαινε.

Το Ίδρυμα του Πρίγκιπα είπε ότι έλαβε σοβαρά υπόψη τους ισχυρισμούς και διέταξε αμέσως έρευνα.

Ο άνθρωπος σκιά του Καρόλου

Η Daily Mail σε άρθρο της δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για την παραίτηση αυτή, αλλά και το συμβολισμό της, υποστηρίζει ότι για τον Φόσετ η παραίτηση αυτή είναι η προσωπική του τραγωδία, το τέλος της διαδρομής ενός ανθρώπου που μπήκε ως ένας ταπεινός άνθρωπος στο Μπάκιγχαμ και έγινε ο έμπιστος του μελλοντικού βασιλιά, ενώ για τον Κάρολο η παραίτηση αυτή συνιστά την απώλεια ενός ανθρώπου για τον οποίο κάποτε είπε: «Μπορώ να τα καταφέρω χωρίς κανέναν, εκτός από τον Μάικλ».

Για τη Daily Mail η αποχώρηση του Φόσετ αντιπροσωπεύει την πιο σημαντική μετάβαση του Καρόλου από Πρίγκιπας της Ουαλίας σε «βασιλιά σε αναμονή».

Οι αυλικοί που εδώ και πολύ καιρό αντιμετώπιζαν τον Φόσετ ως αρνητική παρουσία στη ζωή του πρίγκιπα, θεωρούν ότι η αποχώρησή του ήταν ένα ζωτικό και απαραίτητο βήμα. Με το θρόνο να πλησιάζει για τον Κάρολο η παρουσία του Φόσετ στο πλευρό του πρίγκιπα ήταν απλά τοξική.

Ένας άλλος γνώστης λέει: «Ο Μάικλ έδωσε στον πρίγκιπα το απόλυτο δώρο - την παραίτησή του, αποφεύγοντας έτσι οποιαδήποτε δυσάρεστη κατάσταση αργότερα».

Ο δεσμός εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο ανδρών μετρά περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Ο Φόσετ υπήρξε μια ακλόνητη σταθερά στη ζωή του πρίγκιπα -όσο «αδιαπραγμάτευτη όσο ήταν παλιά η Καμίλα», παρατηρεί ένας βοηθός του Παλατιού - ενώ άλλοι μερικοί μάλιστα πολύ πιο ανώτεροι, ήρθαν και έφυγαν. «Κανείς δεν καταλάβαινε τις διαθέσεις και τις εκκεντρικότητες του πρίγκιπα όπως ο Μάικλ - και κανείς δεν είχε την ικανότητά του να αντιμετωπίσει ο,τι πρόβλημα προέκυπτε σχετικά με τον Κάρολο», λέει ένας παλιός του φίλος.

«Δεν μιλάμε μόνο για τις ασήμαντες αδυναμίες του, το πώς του αρέσουν οι χαρτοπετσέτες του διπλωμένες ή πόσο λίγο βερμούτ πρέπει να μπαίνει στο dry μαρτίνι του… Ο Φόσετ έχει εκπαιδεύσει άλλους να το κάνουν αυτό. Είναι ότι αντιλαμβανόταν τις ευαισθησίες του, την αισθητική του, τη φιλοσοφία του και την εικόνα που ήθελε να σφυρηλατήσει. Είναι ισχυρά στοιχεία και είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί ο πρίγκιπας εξαρτάται τόσο πολύ από αυτόν».

Επίσης, ο Φόσετ, ήταν ο ζωτικός κρίκος μεταξύ του πρίγκιπα και των πλούσιων δωρητών.

Ηταν... μάστορας, γράφει η Daily Mail, στο να κάνει τους πλούσιους και ισχυρούς να νιώθουν ότι όλες οι απαιτήσεις τους ήταν το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο. Σε αντάλλαγμα, εκείνοι, άνοιγαν με χαρά τα πορτοφόλια τους.

«Ο Μάικλ δεν εξασφάλιζε απλώς τα χρήματα… ήταν επίσης ο άνθρωπος που κανόνιζε όλες τις εξωφρενικές επιθυμίες των δωρητών», λέει ένας πρώην βοηθός. «Είναι πειστικός με πολύ γοητευτικό τρόπο». Ετσι, όμως, οδηγήθηκε και στην αποκαθήλωσή του...

Ανθρωποι που τον γνωρίζουν, αναφέρουν ακόμη ότι η εικόνα για τον Φόσετ, ήταν καθοριστικής σημασίας. Φορούσε πάντα γυαλισμένα loafers, μεταξωτό μαντήλι στην τσέπη του σακακιού, ενώ άνθρωποι που τον γνώριζαν περιγράφουν και την κίνηση που είχε αντιγράψει από τον Κάρολο: Επιανε με χάρη τις μανσέτες του πουκάμισού του, και σταύρωνε τα χέρια του πίσω από την πλάτη του.

Η σχέση του με τη βασιλική οικογένεια και τον Κάρολο χρονολογείται εδώ και δεκαετίες. Αρχικά, είχε καλές σχέσεις και με την Νταϊάνα, όλα άλλαξαν όμως με το βασιλικό διαζύγιο. Λέγεται ότι όταν το βασιλικό ζεύγος χώρισε το 1992, η Νταϊάνα άλλαξε τις κλειδαριές του διαμερίσματός της στο Κένσιγκτον όχι μόνο για να κρατήσει έξω τον Κάρολο αλλά κυρίως τον Φόσετ.

23 Ιουλίου 1989 -Η πριγκίπισσα Νταϊάνα έχοντας από το χέρι τον πρίγκιπα Γουίλιαμ πηγαίνει να παρακολουθήσει τον Κάρολο να παίζει πόλο στο Μπερκσάιτ. Ο Φόσετ, σκιά τους από τότε /Getty-Ideal images

Και μετά ήρθε η συμπάθεια με την Καμίλα...

Η συναισθηματική του νοημοσύνη, η προσοχή στη λεπτομέρεια και η ικανότητά του να παρακάμπτει τα πάντα, αν πίστευε ότι ήταν προς το συμφέρον του πρίγκιπα, τον έκαναν αγαπητό τόσο στον Κάρολο όσο και στην Καμίλα… Πλέον, όμως, και αυτών η υπομονή εξαντλήθηκε.

Για τον πρίγκιπα Κάρολο, αυτός πιθανό να ήταν ο πιο δύσκολος χωρισμός μετά το διαζύγιό του με την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Διασφαλίζει, ωστόσο, με αυτόν το χωρισμό, ότι - ως βασιλιάς - η βασιλεία του δεν θα αμαυρωθεί από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν αξίζει πλέον την υποστήριξή του.