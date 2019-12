Viral: Πώς η Πελόζι, με ένα νεύμα, έκοψε «μαχαίρι» τα χειροκροτήματα των Δημοκρατικών, μετά την παραπομπή Τραμπ [βίντεο]

Με μια χειρονομία και ένα παγωμένο βλέμμα η Νάνσι Πελόζι βάζει τέλος στους πανηγυρισμούς των Δημοκρατικών μετά την παραπομπή του Ντόναλντ Τραμπ.

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε υπέρ της απαγγελίας κατηγοριών κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παραπέμπεται σε δίκη στη Γερουσία, για δύο αδικήματα, μετά από συζήτηση που κράτησε σχεδόν 12 ώρες.



Σε ένα στιγμιότυπο της χθεσινής ψηφοφορίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με την ιστορική απόφαση της παραπομπής του Ντόναλντ Τραμπ σε δίκη, η πρόεδρος του σώματος εμφανίζεται να «κόβει» με μια χειρονομία και ένα παγωμένο βλέμμα, χειροκροτήματα από την πλευρά των Δημοκρατικών.

Δείτε το απόσπασμα στο παρακάτω βίντεο.

The glare Pelosi gave her caucus when some Dems started to clap after she announced the first article of impeachment passed pic.twitter.com/8vONZlEyZ3