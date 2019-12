Ο Ντόναλντ Τραμπ παραπέμφθηκε σε δίκη για 2 αδικήματα -Ο τρίτος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε υπέρ της απαγγελίας κατηγοριών κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παραπέμπεται σε δίκη στη Γερουσία.

Μετά από πολύωρη συζήτηση (συνολικά κράτησε 11 ώρες και 50 λεπτά) και ομιλίες στη Βουλή, η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά (ξεκίνησε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας), με την ψήφιση των δύο επίμαχων άρθρων κατά του Αμερικανού προέδρου. Το αποτέλεσμα ήταν το αναμενόμενο: Εγκρίθηκαν οι κατηγορίες για κατάχρηση εξουσίας και παρακώλυση καλής λειτουργίας του Κογκρέσου στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος γίνεται ο τρίτος πρόεδρος στην ιστορία της χώρας, που παραπέμπεται σε δίκη στη Γερουσία. Για την κατηγορία κατάχρησης εξουσίας, οι ψήφοι ήταν 230 υπέρ και 197 κατά (1 ψήφισε παρών) και για παρακώλυση καλής λειτουργίας του Κογκρέσου 229 υπέρ και 198 κατά (1 παρών).

Οπως αναμενόταν, η Βουλή που έχει την πλειοψηφία το κόμμα των Δημοκρατικών, ανήγγειλε την έγκριση της απαγγελίας κατηγοριών στον Τραμπ για το τηλεφώνημα στον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, τον οποίο φέρεται να πίεσε για να γίνει έρευνα σε βάρος του Τζο Μπάιντεν και του γιου του. Στο άρθρο 1 (κατάχρηση εξουσίας) όλα τα μέλη των Ρεπουμπλικανών ψήφισαν κατά, ενώ από πλευράς Δημοκρατικών 230 ήταν τα «ναι», δύο είπαν «όχι», ενώ μία βουλευτής ψήφισε «παρών». «Ναι» ψήφισε και ένας ανεξάρτητος βουλευτής.

Οσον αφορά το άρθρο 2, από τους Δημοκρατικούς, από τα 233 μέλη, τα 229 ψήφισαν «ναι», τα 3 ψήφισαν «όχι» και 1 παρόν. Απαντες στους Ρεπουμπλικάνους (197) στήριξαν τον Τραμπ ψηφίζοντας «όχι», ενώ «ναι» ψήφισε και ο ένας ανεξάρτητος βουλευτής. Για την παραπομπή του σε δίκη, χρειάζονταν πάνω από 216 ψήφοι, κάτι που οι Δημοκρατικοί πέτυχαν και στις δύο κατηγορίες.

