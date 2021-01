Πάιατ: Ο Μπάιντεν θα προωθήσει την αναβάθμιση της σχέσης Ελλάδας - ΗΠΑ σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα

Με ελληνικές λέξεις- φιλία, αγορά, δημοκρατία- και την επισήμανση των ισχυρών δεσμών μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας, έδωσε ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ το στίγμα της πολιτικής των ΗΠΑ έναντι της Ελλάδας, αλλά και γενικότερα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, από τον νέο Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την κυβέρνησή του.

Σε χαιρετισμό του που απηύθυνε παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, κατά την εκδήλωση που διοργάνωσε η αμερικανική πρεσβεία στην Αρχαία Αγορά, με αφορμή την ορκωμοσία του νέου Προέδρου των ΗΠΑ και της αντιπροέδρου και στο πλαίσιο της καμπάνιας «ΗΠΑ & Ελλάδα: Γιορτάζοντας 200 χρόνια φιλίας», ο Τζέφρι Πάιατ επισήμανε πως ο Τζο Μπάιντεν είναι φίλος της Ελλάδας που γνωρίζει τη χώρα αυτή και τους ανθρώπους της πολύ καλά. «Γνωρίζω ότι ο εκλεγμένος Πρόεδρος Μπάιντεν, η εκλεγμένη αντιπρόεδρος Χάρις, ο προτεινόμενος για τη θέση του υπουργού Εξωτερικών Μπλίνκεν και η υπόλοιπη κυβέρνηση Μπάιντεν θα έχουν ισχυρή δέσμευση στη συμμαχία μας με την Ελλάδα, προωθώντας τους στόχους του Στρατηγικού μας Διαλόγου, συνεργαζόμενοι στην παγκόσμια μάχη ενάντια στον κορονοϊό και την αναβάθμιση της διμερούς μας σχέσης σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα. Η ομάδα Εθνικής Ασφαλείας του εκλεγμένου Προέδρου, επίσης, έχει μεγάλη εμπειρία από την περιοχή και είναι βαθιά δεσμευμένη στη διατλαντική σχέση μας» τόνισε χαρακτηριστικά ο Τζέφρι Πάιατ.

Today is a celebration of democracy. I was honored to mark it with @PresidencyGR at the birthplace of it all. Hear our remarks on the occasion of the U.S. presidential inauguration tonight on @ERTsocial. pic.twitter.com/JBijwbiWm1