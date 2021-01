Σακελλαροπούλου για την ορκωμοσία Μπάιντεν: Είμαι βέβαιη ότι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ θα καταστούν ακόμη πιο ισχυρές [βίντεο]

Τη βεβαιότητα ότι οι σχέσεις φιλίας και συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ θα καταστούν ακόμα πιο ισχυρές στη διάρκεια της θητείας του νέου Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν, εξέφρασε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας απηύθυνε ομιλία στην εκδήλωση που διοργάνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα με αφορμή την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν και της Καμάλα Χάρις, έπειτα από πρόσκληση του Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ.

Η εκδήλωση της αμερικανικής πρεσβείας έγινε στην Αρχαία Αγορά και ήταν στο πλαίσιο της καμπάνιας «ΗΠΑ & Ελλάδα: Γιορτάζοντας 200 χρόνια φιλίας».

«Η μακρά φιλία μεταξύ των λαών μας ανατρέχει στη στενή σχέση της Αμερικανικής και της Ελληνικής Επανάστασης» ανέφερε σε άλλο σημείο της ομιλίας της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συμπληρώνοντας πως «η επέτειος των 200 ετών από το 1821 είναι μια αφορμή να τιμήσουμε τους δεσμούς μας».

Today is a celebration of democracy. I was honored to mark it with @PresidencyGR at the birthplace of it all. Hear our remarks on the occasion of the U.S. presidential inauguration tonight on @ERTsocial. pic.twitter.com/JBijwbiWm1