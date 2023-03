Ουκρανία: Το Κίεβο αρνείται ότι εγκατελείπει το Μπαχμούτ- Αναζητά απεγνωσμένα μια νίκη ο Πούτιν - iefimerida.gr

Μαίνεται η σύγκρουση στην Ουκρανία με τα βλέμματα στραμμένα στο Μπαχμούτ και το Κίεβο αρνείται ότι υποχωρεί από την πόλη, που θέλει απεγνωσμένα ο Πούτιν.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή του να «ενισχύσει» τις θέσεις του στην Μπαχμούτ, επίκεντρο των μαχών στην ανατολική Ουκρανία, διαψεύδοντας εικασίες για αποχώρηση του μπροστά στα ρωσικά στρατεύματα που προσπαθούν να περικυκλώσουν αυτή την πόλη.

Αυτή η ανακοίνωση έρχεται τη στιγμή που ο επικεφαλής της ρωσικής μισθοφορικής δύναμης Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, παραπονέθηκε για άλλη μια φορά για έλλειψη πυρομαχικών για τους άνδρες του, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης η οποία διεξάγεται από το περασμένο καλοκαίρι.

Οι Ουκρανοί δεν υποχωρούν λέει το Κίεβο

Ενώ οι φήμες για απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων φουντώνουν εδώ και μια εβδομάδα, οι ανώτατοι διοικητές των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων «τάχθηκαν υπέρ της συνέχισης της αμυντικής επιχείρησης και της ενίσχυσης των θέσεων μας στην Μπαχμούτ» κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν σήμερα με τον αρχηγό του κράτους Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε η ουκρανική προεδρία.

Χθες Κυριακή το αμερικανικό Institute for the Study of War (ISW) εκτίμησε ότι ο ουκρανικός στρατός «έχουν ξεκινήσει εμφανώς να προχωρούν σε τακτική υποχώρηση περιορισμένου εύρους» στην Μπαχμούτ.

Η Ρωσία εντείνει την επίθεση στο Μπαχμούτ

Η Ρωσία εντείνει τις προσπάθειες για την κατάληψη του πολιορκημένου Μπαχμούτ, καθώς το Κίεβο συνεχίζει να υποστηρίζει την άμυνά του

Οι έντονες μάχες συνεχίζονται μέσα και γύρω από την πολιορκημένη πόλη Μπαχμούτ της ανατολικής Ουκρανίας, καθώς το Κίεβο και η Μόσχα φαίνεται να παλεύουν με την έλλειψη πυρομαχικών και τις αυξανόμενες απώλειες.

Ο επικεφαλής της μισθοφορικής ομάδας Wagner, η οποία ηγείται της ρωσικής επίθεσης στην Μπαχμούτ, υποστήριξε σε βίντεο που δημοσιεύθηκε το Σάββατο ότι αν οι άνδρες του αναγκαστούν να αποσυρθούν, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευση ολόκληρης της ρωσικής μετωπικής γραμμής.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συζήτησε την κατάσταση με ανώτερους διοικητές και δύο κορυφαίοι στρατηγοί υποστήριξαν τη συνέχιση της υπεράσπισης της ανατολικής πόλης από τις ρωσικές δυνάμεις, ανέφερε το γραφείο του Ζελένσκι τη Δευτέρα.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί στη μάχη και βίντεο από την πόλη την περασμένη εβδομάδα δείχνουν πολλά κτίρια απανθρακωμένα, κατεστραμμένα ή χωρίς παράθυρα.

Οι λίγες χιλιάδες άμαχοι που βρίσκονται ακόμη εκεί έχουν περιοριστεί να ζουν σε υπόγεια εδώ και μήνες χωρίς τρεχούμενο νερό, ηλεκτρικό ρεύμα ή φυσικό αέριο, σημειώνει ο Guardian.

Ο Πούτιν θέλει την πόλη έπαθλο

Κατά τη διάρκεια των ψυχρών χειμερινών μηνών, οι μάχες ήταν σε μεγάλο βαθμό αδιέξοδες. Το Μπαχμούτ δεν έχει μεγάλη στρατηγική αξία και οι αναλυτές λένε ότι η πιθανή πτώση του είναι απίθανο να φέρει καμπή στη σύγκρουση.

Για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν όμως, όπως επισημαίνει το Associated Press, μια νίκη εκεί θα φέρει επιτέλους κάποια καλά νέα από το πεδίο της μάχης, ενώ για το Κίεβο η επίδειξη πυγμής και προκλητικότητας ενισχύει το μήνυμα ότι η Ουκρανία αντέχει μετά από ένα χρόνο βίαιων επιθέσεων να εδραιώσει την υποστήριξη των δυτικών συμμάχων της.

Ακόμα κι έτσι, ορισμένοι αναλυτές αμφισβήτησαν την εκτίμηση των Ουκρανών υπερασπιστών να αντέξουν για πολύ ακόμα, ενώ άλλοι υποδηλώνουν ότι μια τακτική απόσυρση μπορεί να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

