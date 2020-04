Ολλανδία: Καρέ καρέ η κλοπή πίνακα του Βαν Γκογκ από μουσείο -Είχε κλείσει λόγω κορωνοϊού [βίντεο]

Βίντεο ντοκουμέντο από την κλοπή πίνακα του Βίνσεντ Βαν Γκογκ από το μουσείο Singer Laren της Ολλανδίας τον περασμένο έρχεται Μάρτιο έρχεται στο φως δημοσιότητας.

Η κλοπή είχε σημειωθεί ενώ το μουσείο του Άμστερνταμ είχε βάλει προσωρινό λουκέτο λόγω των μέτρων που είχαν ληφθεί στη χώρα προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού. Πρόκειται για τον πίνακα «The Parsonage Garden at Nuenen in Spring (1884) was taken in the early hours of Monday», μεγάλης τόσο χρηματικής, όσο και πολιτιστικής αξίας.

Ο πίνακας που εκλάπη

Βίντεο: Καρέ καρέ η κλοπή του πίνακα του Βίνσεντ Βαν Γκογκ

Οπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει ο Gurdian από της κάμερες ασφαλείας του μουσείου ο δράστης έσπασε με βαριοπούλα γυάλινες ενισχυμένες πόρτες μέχρι να φτάσει στην αίθουσα όπου ήταν τοποθετημένος ο πίνακας. Εν συνεχεία αφού αρπάζει το έργο τέχνης γίνεται καπνός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης που την ημέρα της κλοπής έφτασε στο μουσείο με μοτοσυκλέτα δεν έχει συλληφθεί, ενώ και ο πίνακας του Βίνσεντ Βαν Γκογκ ο οποίος είχε έρθει από άλλο ολλανδικό μουσείο εξακολουθεί να αγνοείται.