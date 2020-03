Ολλανδία: Εκλεψαν πίνακα του Βαν Γκογκ από μουσείο -Είχε κλείσει λόγω κορωνοϊού

Το «λουκέτο» που έχει βάλει το Μουσείο Singer Laren της Ολλανδίας λόγω κορωνοϊού εκμεταλλεύτηκαν άγνωστοι, οι οποίοι σύμφωνα με διεθνή μέσα, έκλεψαν πίνακα του Βίνσεντ Βαν Γκογκ.



Σύμφωνα με την ολλανδική ιστοσελίδα ad.nl, οι δράστες φαίνεται να άρπαξαν τον πίνακα του Βαν Γκογκ «Spring Garden, the vicarage garden in Nuenen in the spring», που ήταν δανειζόμενο έργο από το μουσείο του Groninger. Η ληστεία φέρεται να σημειώθηκε περίπου στις 03:15 τα ξημερώματα της Δευτέρας, την ώρα που το μουσείο ήταν κλειστό λόγω κορωνοϊού, ενώ στους χώρους του φιλοξενούνταν η έκθεση Mirror of the Soul, με έργα των Βίνσεντ Βαν Γκογκ, που είχε εμμονή με τα ηλιοτρόπια, Γιαν Τόροπ και Πητ Μοντριάν, μεταξύ άλλων.



Ο διευθυντής του μουσείου δηλώνει συγκλονισμένος για το συμβάν.«Είμαι σοκαρισμένος και απίστευτα εκνευρισμένος για ό,τι έγινε», τονίζει ο Jan Rudolph de Lorm και προσθέτει: «Ενας από τους πιο όμορφους και συγκινητικός πίνακες ενός κορυφαίου, κλάπηκε. Ηταν το 1883 και το 1884, όταν Βαν Γκογκ ήταν μαζί με τους γονείς του βρίσκονταν στο Νούενεν, όπου ο πατέρας του ήταν αξιωματούχος, και όπου ζωγράφισε όμορφα το φημισμένο κήπο, βρίσκοντας ειρήνη και έμπνευση. (Ο πίνακας ) πρέπει να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μπορέσουμε να απολαύσουμε και να παρηγορηθούμε από αυτή την όμορφη τέχνη και πάλι».