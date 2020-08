Οι διεθνείς αγορές δεν πίστεψαν το πυροτέχνημα Ερντογάν -Κατρακυλά η λίρα

Δεν έπεισε τις διεθνείς αγορές το επικοινωνιακό σόου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το «τεράστιο» κοίτασμα που ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε στη Μαύρη Θάλασσα.

Είναι ενδεικτικό ότι λίγο αργότερα η τουρκική λίρα πήρε ξανά τον κατήφορο. Ως γνωστόν, ο Ερντογάν ανακοίνωσε πως η Τουρκία ανακάλυψε στη Μαύρη Θάλασσα το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στην ιστορία της, το οποίο περιέχει 320 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, και πρόσθεσε πως υπάρχουν πολλές πιθανότητες και για άλλα ευρήματα στην περιοχή.

«Τώρα θέλω να μοιραστώ μαζί σας καλές ειδήσεις: η Τουρκία βρήκε στη Μαύρη Θάλασσα το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στην ιστορία της», δήλωσε ο Ερντογάν στη διάρκεια ομιλίας του στην Κωνσταντινούπολη, προσθέτοντας πως η χώρα του έχει στόχο να μπορεί μέχρι το 2023 να το χρησιμοποιήσει και να γίνει καθαρή εξαγωγός ενέργειας.

Ωστόσο, νωρίτερα, Τούρκοι αξιωματούχοι είχαν διαρρεύσει στο Reuters και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η ανακοίνωση θα αφορούσε την ανακάλυψη ενός τεράστιου αποθέματος φυσικού αερίου που θα έφθανε τα 800 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα και με το οποίο η Τουρκία θα εξασφάλιζε τις ενεργειακές της ανάγκες για 20 χρόνια.

The question is now: Who are the Turkish sources that told Reuters that Turkey discovered 800 billion cubic meters of gas, instead of what's announced today? (320 billion) And why did they do that?



The Reuters story that made rounds last night: https://t.co/EHDZfX9wOK