Τσαβούσογλου για φυσικό αέριο στη Μαύρη Θάλασσα: Η Τουρκία καθορίζει το παιχνίδι στην ενέργεια

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών χαιρετίζει τις σημερινές ανακοινώσεις του Ερντογάν για την εξεύρεση κοιτάσματος φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα.

Με δήλωσή του στο Τwitter ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου υποστηρίζει ότι η Τουρκία κάνει ένα μεγάλο βήμα προς την πλήρη ανεξαρτησία και προσθέτει πως η χώρα του καθορίζει το παιγνίδι και στον τομέα της ενέργειας.

«Λόγω των ευχάριστων νέων που δόθηκαν από τον πρόεδρο Ερντογάν σήμερα, η Τουρκία κάνει ένα μεγάλο βήμα προς την πλήρη ανεξαρτησία. Η Τουρκία γίνεται ο παίκτης που καθορίζει το παιγνίδι και στον τομέα της ενέργειας! Στόχος το 2023! Οι καλύτερες ευχές μας για την περιοχή φυσικού αερίου Σακάρια», τονίζει ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

