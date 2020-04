Ο Ντόναλντ Τραμπ προσεύχεται για τον Μπόρις Τζόνσον [βίντεο]

Παγκόσμιο κύμα συμπαράστασης για τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος νοσηλεύεται στην εντατική νοσοκομείου στο Λονδίνο, αφότου η κατάστασή του επιδεινώθηκε λόγω κορωνοϊού.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε εκ νέου την υποστήριξή του στον «φίλο» του Μπόρις Τζόνσον και πρόσθεσε πως οι Αμερικανοί προσεύχονται γι’ αυτόν.

