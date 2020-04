Τερέζα Μέι: «Οι σκέψεις μου και οι προσευχές μου βρίσκονται με τον Μπόρις Τζόνσον και την οικογένειά του»

«Οι σκέψεις μου και οι προσευχές μου βρίσκονται με τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και την οικογένειά του καθώς συνεχίζει να λαμβάνει φροντίδα στο νοσοκομείο», δήλωσε με tweet της η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι.

«Αυτός ο φρικτός ιός δεν κάνει διακρίσεις. Όλοι μπορεί να μολυνθούν. Όλοι μπορεί να τον μεταδώσουν», τόνισε.

My thoughts and prayers are with @BorisJohnson and his family as he continues to receive treatment in hospital.



This horrific virus does not discriminate. Anyone can get it. Anyone can spread it. Please #StayHomeSaveLives