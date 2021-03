Γαλλία: Ο Αυστραλός Ματίας Κόρμαν εξελέγη γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ

Ο Αυστραλός Ματίας Κόρμαν εξελέγη σήμερα γενικός γραμματέας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης από τους πρεσβευτές αυτού του οργανισμού που αριθμεί 37 μέλη, έγινε γνωστό από πηγές προσκείμενες στον ΟΟΣΑ.

Πρώην υπουργός Οικονομίας, ο Κόρμαν, ηλικίας 51 ετών, εξελέγη «με μικρή πλειοψηφία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των επικεφαλής αντιπροσωπειών», έναντι της 53χρονης Σουηδής Σεσίλια Μάλμστρεμ, πρώην Ευρωπαίας Επιτρόπου για το Εμπόριο, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Θυμίζουμε πως υποψήφια για τη θέση ήταν και η πρώην υπουργός Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία τελικά επέλεξε να αποσύρει την υποψηφιότητά της. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, σε ανάρτησή της, η απόφαση αυτή έχει σαν στόχο να «διευκολύνει τη συναίνεση στη διαδικασία επιλογής».

Σημειώνεται πως η Ελληνίδα πρώην υπουργός και Ευρωπαία επίτροπος, είχε βρεθεί στην τελική τριάδα των υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΟΣΑ. Πλέον, τη θέση διεκδικούν η Σουηδή Cecilia Malmström και ο Αυστραλός Mathias Cormann.

I decided to withdraw my bid to be SG of the #OECD, in an effort to facilitate consensus in the selection process. Grateful to @PrimeministerGR for his constant trust & endorsement. Grateful, also, to member-countries, whose support placed my candidacy at the third top place.