Αλεξάντερ Ντούγκιν: Τα γυρίζει τώρα, αφού «σταύρωσε» τον Πούτιν για την αποχώρηση από τη Χερσώνα - iefimerida.gr

Στροφή 180 μοιρών έκανε ο Ρώσος υπερεθνικιστής ιδεολόγος Αλεξάντερ Ντούγκιν, ο αποκαλούμενος και «εγκέφαλος του Πούτιν» μετά τη σκληρή προειδοποίηση που απηύθυνε προ ημερών στο Κρεμλίνο για την απόφαση της αποχώρησης των ρωσικών στρατευμάτων από τη Χερσώνα.

Ο Ντούγκιν, η 29χρονη κόρη του οποίου, Ντάρια Ντούγκινα, σκοτώθηκε τον περασμένο Αύγουστο όταν εξερράγη το αυτοκίνητό της στη Μόσχα με τις ρωσικές Αρχές να επιρρίπτουν στο Κίεβο την ευθύνη, έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι παραμένει πιστός στον Πούτιν.

Την περασμένη Παρασκευή, ωστόσο, ο Ντούγκιν -ένθερμος υποστηρικτής της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία - επέκρινε ανοιχτά τον Πούτιν, χωρίς να τον κατονομάσει, επειδή απέτυχε να υπερασπιστεί «ρωσικές πόλεις», όπως η Χερσώνα. Στο μήνυμά του σε άρθρο στον ιστότοπο του τηλεοπτικού δικτύου Tsargrad, ιδιοκτησίας του ολιγάρχη και χρηματοδότη των πολιτοφυλακών του Ντονμπάς, Κονσταντίν Μαλοφέεφ, ο Ντούγκιν υποστήριζε ότι η ρωσική δύναμη δεν μπορούσε πλέον να εγκαταλείψει τίποτα άλλο και ότι «το όριο έχει φτάσει».

«Η απολυταρχία έχει μια αρνητική πτυχή. Πλήρεις εξουσίες σε περίπτωση επιτυχίας, αλλά και πλήρης ευθύνη σε περίπτωση αποτυχίας», έγραψε ο φιλόσοφος, χωρίς ποτέ να αναφερθεί ευθέως στον Πούτιν. «Στη Χερσώνα παραδόθηκαν εντελώς. Καμία κριτική προς τον Σουροβίκιν (τον διοικητή των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία), δεν είναι πολιτικός, είναι υπεύθυνος για το τεχνικό μέρος του μετώπου. Η κριτική δεν στρέφεται προς αυτόν, αλλά γνωρίζετε καλά προς ποιον. Καμία επιχείρηση δημοσίων σχέσεων σε αυτή την περίπτωση δεν θα μας σώσει. Σε μια κρίσιμη κατάσταση, οι πολιτικές τεχνολογίες δεν λειτουργούν καθόλου. Η ιστορία μιλάει σήμερα και λέει τρομερά λόγια."

Μάλιστα, σύμφωνα με την αμερικανική δεξαμενή σκέψης “Institute for the Study of War”, ο Ντούγκιν επεσήμανε ότι ο Πούτιν έχει την ευθύνη να διατηρήσει την ακεραιότητα της Ρωσίας ειδάλλως θα έχει την τύχη του «βασιλιά της βροχής»- μια αναφορά στο έργο “Ο Χρυσός Κλώνος” του Σκωτσέζου ανθρωπολόγου σερ Τζέιμς Τζωρτζ Φρέιζερ, όπου ένας βασιλιάς εξοντώνεται επειδή απέτυχε να φέρει βροχή στη διάρκεια μιας ξηρασίας. Το ISW σχολίασε δε ότι η αποχώρηση από τη Χερσώνα είχε προκαλέσει «ιδεολογικό ρήγμα μεταξύ φιλοπολεμικών προσωπικοτήτων και του Βλαντίμιρ Πούτιν», που θα μπορούσε να διαβρώσει την εμπιστοσύνη στον Ρώσο πρόεδρο.

Ντούγκιν: «Ουδείς γύρισε την πλάτη στον Πούτιν»

Ωστόσο, χθες – μετά από αρκετό διάστημα σιωπής - ο Ντούνγκιν έσπευσε να δώσει διευκρινίσεις, δηλώνοντας την αφοσίωσή του στον Πούτιν μέσω του Telegram.

« Η Δύση άρχισε να υπονοεί ότι εγώ και Ρώσοι πατριώτες στραφήκαμε κατά του Πούτιν μετά την παράδοση της Χερσώνας. Ουδείς έχει γυρίσει την πλάτη στον Πούτιν, εγώ και όλοι οι Ρώσοι πατριώτες τον υποστηρίζουμε άνευ όρων. Η θλίψη για την απώλεια της Χερσώνας είναι άλλο πράγμα, η στάση απέναντι στον αρχιστράτηγο είναι κάπως διαφορετική. Είμαστε πιστοί στον Πούτιν και υποστηρίζουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση και τη Ρωσία μέχρι τέλους», έγραψε ο Ντούγκιν στα ολλανδικά.

Ο Ντούγκιν σημείωσε ότι «αν έχουμε παράπονα, αυτά είναι εναντίον των μελών της ηγετικής ελίτ, που ήδη τρέχουν και προδίδουν τον ανώτατο διοικητή ο ένας μετά τον άλλο».

Είπε επίσης ότι η ρωσική κοινωνία πρέπει να κινητοποιηθεί «πνευματικά και ιδεολογικά» για να κερδίσει τον πόλεμο χωρίς τη χρήση πυρηνικών όπλων.