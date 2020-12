Ντόναλντ Τραμπ: Ασκεί βέτο στο νομοσχέδιο με τις κυρώσεις στην Τουρκία

Βέτο θα ασκήσει ο Ντόναλντ Τραμπ στο νέο αμυντικό νομοσχέδιο των ΗΠΑ που περιλάμβανε κυρώσεις στην Τουρκία καθώς θεωρεί πως βγαίνει κερδισμένη η Κίνα.

Συγκεκριμένα, ο απερχόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, με ανάρτησή του στο Twitter ανακοίνωσε ότι θα μπλοκάρει το νομοσχέδιο για τις αμυντικές δαπάνες του 2021 στο οποίο βρίσκονται και οι κυρώσεις προς την Τουρκία για τους S-400.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO!