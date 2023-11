Νάιτζελ Φάρατζ: Ο υπέρμαχος του Brexit μπαίνει σε ριάλιτι επιβίωσης - iefimerida.gr

Ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του Brexit και εκ των πρωταγωνιστών της εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ, ο Νάιτζελ Φάρατζ, βάζει πλώρη για τη συμμετοχή του σε ριάλιτι επιβίωσης.

Βαδίζοντας στα βήματα του πρώην υπουργού Υγείας της Βρετανίας, Ματ Χάνκοκ,  ο 59χρονος δεξιός λαϊκιστής πολιτικός επιβεβαίωσε τις φήμες ότι θα μετάσχει ως διαγωνιζόμενος στο βρετανικό ριάλιτι με τίτλο «I’m A Celebrity… Get Me Out of Here», το οποίο γυρίζεται σε ζούγκλα στην Αυστραλία με τους συμμετέχοντες να διεκδικούν την ψήφο του κοινού περνώντας από εξαντλητικές δοκιμασίες – γνωστές ως «δοκιμασίες bushtucker» -, που περιλάμβαναν στο παρελθόν την κατανάλωση όρχεων καμήλας και πρωκτού κροκόδειλου καθώς και τον εγκλεισμό σε κοφίνι γεμάτο φίδια.

Αμοιβή ενός εκατ. λιρών για τον Φάρατζ

Εξηγώντας τους λόγους που τον ώθησαν να μετάσχει στο εν λόγω ριάλιτι ο Φάρατζ, που είχε επανιδρύσει το 2020 το «Κόμμα Brexit» ως κόμμα κατά της εφαρμογής των μέτρων lockdown με την ονομασία «Reform UK», είπε ότι επί σειράν ετών τον «δαιμονοποιούσε» η πολιτική ελίτ της Βρετανίας και ελπίζει τώρα να κατακτήσει ένα νεανικότερο κοινό.

«Θα είναι ωραίο να δείξω στους ανθρώπους ότι δεν είμαι κακός», είπε ο Φάρατζ. Κι ερωτηθείς κατά πόσον πιστεύει ότι οι τηλεθεατές θα τον ψηφίζουν για να παραμείνει στο ριάλιτι, απάντησε: «Δεδομένου ότι με μισούν εκατομμύρια άνθρωποι, περιμένω να με ψηφίσουν για να περνώ από τις δοκιμασίες»!

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα “The Sun” η συμμετοχή του Φάρατζ στο ριάλιτι θα είναι λίαν επικερδής για τον ίδιο, αφού το συμβόλαιο προβλέπει την καταβολή ποσού έως και ενός εκατομμυρίου λιρών – κάπου 1,14 εκατ. ευρώ.

Εκτός από τον Φάρατζ τώρα και τον Χάνκοκ το 2022, στο “I’m A Celebrity… Get Me Out of Here” είχε εμφανιστεί το 2012 και η τότε βουλευτής των Συντηρητικών, Ναντίν Ντόρις, η οποία απώλεσε για το λόγο αυτό το πόστο της υπεύθυνης κομματικής πειθαρχίας των Τόρηδων. Η πρεμιέρα της νέας σεζόν του ριάλιτι στη Βρετανία έχει προγραμματιστεί για τις 19 Νοεμβρίου.