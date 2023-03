Θανατηφόρος μύκητας εξαπλώνεται στις ΗΠΑ -Πώς μεταδίδεται, πόσο μοιάζει με τη μόλυνση στη σειρά The Last of Us - iefimerida.gr

Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι υγειονομικές αρχές στις ΗΠΑ, καθώς εξαπλώνεται ο θανατηφόρος μύκητας Candida auris.

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ αναφέρει ότι η λοίμωξη που προκαλεί ο μύκητας είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί και ότι εξαπλώνεται με «ανησυχητικό» ρυθμό.

Γιατί η εξάπλωση του μύκητα Candida auris προκαλεί ανησυχία

Τα κρούσματα στις ΗΠΑ σχεδόν διπλασιάστηκαν το 2021 -από 756 σε 1.471-, αναφέρει έκθεση του CDC. Πάντως, ο μύκητας έχει κατά καιρούς εντοπιστεί και αλλού, όπως και στην Ελλάδα.

Οι υγιείς άνθρωποι δεν κινδυνεύουν από τον μύκητα Candida auris, αλλά όσοι έχουν αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα ή χρησιμοποιούν ιατρικές συσκευές, όπως αναπνευστήρες ή καθετήρες, μπορεί να αρρωστήσουν σοβαρά ή να πεθάνουν.

Η πλειονότητα των κρουσμάτων που εξετάστηκαν είχαν ανοσία στην αντιμυκητιασική θεραπεία.

Για τον λόγο αυτόν, το CDC έχει χαρακτηρίσει το ξέσπασμα ως «επείγουσα απειλή μικροβιακής αντοχής», καθώς πολλοί ασθενείς βρίσκονται σε νοσοκομεία και οίκους ευγηρίας.

Μπορεί να εξαπλωθεί από την «επαφή με προσβεβλημένους ασθενείς και μολυσμένες επιφάνειες ή εξοπλισμό», δήλωσε το CDC.

Το ποσοστό θνητότητας από τον μύκητα τοποθετείται στο 30-60%, αλλά μπορεί να είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο ακριβής ρόλος που διαδραμάτισε ο Candida auris σε ευάλωτους ασθενείς που έχασαν τη ζωή τους, δήλωσε η επιδημιολόγος του CDC Δρ. Μέγκαν Λίμαν.

Τα συμπτώματα του μύκητα Candida auris, πώς μεταδίδεται

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα είναι πυρετός και ρίγη που δεν βελτιώνονται μετά τη θεραπεία, σύμφωνα με το CDC.

Επειδή οι περισσότεροι ασθενείς είναι ήδη άρρωστοι, είναι μερικές φορές δύσκολο να εντοπιστεί η λοίμωξη από τον μύκητα. Μόνο μια εργαστηριακή εξέταση μπορεί να την επιβεβαιώσει.

Η λοίμωξη αναφέρθηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ το 2016. Η ταχύτερη αύξηση των κρουσμάτων σημειώθηκε από το 2020 έως το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του CDC που δημοσιεύθηκαν στο Annals of Internal Medicine.

Οι περισσότερες περιπτώσεις του μύκητα έχουν αναφερθεί σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης, όπως νοσοκομεία και γηροκομεία. Θεωρείται γενικά ότι μεταδίδεται μέσω της επαφής με μολυσμένες επιφάνειες ή μέσω μετάδοσης από άτομο σε άτομο.

Τι κάνει ο μύκητας στον οργανισμό

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους ο Candida auris μπορεί να επηρεάσει το σώμα. Ο μύκητας μπορεί είτε να ζει σε μια συγκεκριμένη περιοχή, όπως το δέρμα ή το στόμα, σε μια διαδικασία που ονομάζεται «ασυμπτωματικός αποικισμός», όπου ο ασθενής δεν έχει συμπτώματα αλλά μπορεί να τον μεταδώσει σε άλλους ανθρώπους. Ωστόσο, μπορεί να εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος ή στις πληγές, όπου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις.

Μπορεί ο μύκητας Candida auris να αντιμετωπιστεί με φάρμακα;

Ενώ οι περισσότερες λοιμώξεις από τον μύκητα θεραπεύονται με αντιμυκητιασικά φάρμακα, γνωστά ως εχινοκανδίνες, οι επιστήμονες έχουν ανησυχήσει από την αύξηση του αριθμού των περιπτώσεων που είναι ανθεκτικές στις τρεις κύριες κατηγορίες αντιμυκητιασικών που είναι διαθέσιμες.

Πόσο μοιάζει η εξάπλωση του Candida auris με την πανδημία του «The Last of Us»

Καθώς το The Last of Us έγινε μεγάλη επιτυχία, πολύς κόσμος αναρωτιέται αν η εξάπλωση του μύκητα Candida auris μοιάζει με την πανδημία του μύκητα Cordyceps, που έδειξε η πλοκή της τηλεοπτικής σειράς.

Ωστόσο, δεν πρόκειται για ίδιου τύπου μόλυνση. Το βιντεοπαιχνίδι και η τηλεοπτική σειρά επικεντρώνονται σε έναν πραγματικό μύκητα, που ονομάζεται Cordyceps. Στην πλοκή του «The Last of Us», ο μύκητας αυτός μολύνει ανθρώπους και τους μετατρέπει σε «ζόμπι», αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, δεν μπορεί να μολύνει τον ανθρώπινο οργανισμό -συνήθως, η μόλυνση εντοπίζεται σε έντομα.

Παρ' όλα αυτά, ο Arturo Casadevall, μικροβιολόγος και ανοσολόγος στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Johns Hopkins, που μελετά τον τρόπο με τον οποίο οι μύκητες προκαλούν ασθένειες, δήλωσε στο Bloomberg πως το γεγονός ότι ο ανθεκτικός στα φάρμακα Candida auris έχει εμφανιστεί είναι «προάγγελος ενός τρομακτικού μέλλοντος».



