Ποιος θα διαδεχθεί τον Μπόρις Τζόνσον; Οι 8 πιθανοί διάδοχοι, η Λιζ Τρας επέστρεψε εσπευσμένα από το εξωτερικό - iefimerida.gr

Με την αναμενόμενη ανακοίνωση παραίτησης του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, αργότερα σήμερα, ξεκινά η κούρσα για την ηγεσία του συντηρητικού κόμματος και της Βρετανίας.

Σύμφωνα με το Sky News, οκτώ είναι οι υποψήφιοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες στη διεκδίκηση της πολυπόθητης θέσης, που με εκκωφαντικό τρόπο θα εγκαταλείψει ο Μπόρις Τζόνσον, τρία χρόνια μετά την εκλογική του νίκη, στο ισχυρότερο κόμμα σήμερα στη Βρετανία.

Μπεν Γουάλας- Το φαβορί

Φωτογραφία AP

Στην τελευταία δημσκόπηση του YouGov, o Μπεν Γουάλας είναι ξεκάθαρος πρωτοπόρος στη μάχη για τον επόμενο ηγέτη και πρωθυπουργό μεταξύ των μελών του κόμματος των Συντηρητικών.

Ο υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας έχει αναδειχθεί ως το «ξεκάθαρο» φαβορί για την αντικατάσταση του Μπόρις Τζόνσον μεταξύ των μελών του Κόμματος των Τόρις, σύμφωνα με το YouGov.

Ενώ η δημοσκόπηση που διεξήχθη την Τετάρτη και την Πέμπτη – υποδηλώνει ότι ο Γούαλας (13) είναι μόνο ένα βαθμό μπροστά από την Πένι Μόρντοτ (12) και μόλις τρεις μπροστά από τον Ρίσι Σούνακ (10), ωστόσο αναδεικνύεται ως ο «καθαρός νικητής» όταν τοποθετηθεί σε «πρόσωπο με πρόσωπο» μονομαχία με άλλους διεκδικητές.

Ο κ. Γουάλας παίνρει σοβαρό προβάδισμα μπροστά από τους άλλους υποψηφίους, όπως μεταδίδει το YouGov:

Γουάλας έναντι Σούνακ: 51% vs 30%

Γουάλας έναντι Τρας : 48% vs 29%

Γουάλας έναντι Μόρντοτ: 48% vs26%

Γουάλας έναντι Χαντ: 58% vs 22%

Ο δημοφιλής υπουργός Άμυνας

Ο Γουάλας ως υπουργός Άμυνας , ανέβασε τη δημοτικότητά του στις τάξεις του κόμματος τους τελευταίους μήνες.Έχει κερδίσει επαίνους για τον ψύχραιμο χειρισμό της κρίσης στην Ουκρανία και συνεχίζει να είναι η βασική φωνή στην απάντηση του Ηνωμένου Βασιλείου στη ρωσική εισβολή. Ο ρόλος του, επίσης, στην επίβλεψη της εκκένωσης προσφύγων και Βρετανών υπηκόων από το Αφγανιστάν είχε θετική ανταπόκριση.

Ο Γουάλας έχει επίσης ισχυρούς δεσμούς με τη Σκωτία. Αυτό θα μπορούσε να είναι ευνοϊκό, αναφέρει η ανάλυση του Sky News, εάν η κυβέρνηση αντιμετωπίσει συνεχείς εκκλήσεις για ένα δεύτερο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας.

Μακροχρόνιος σύμμαχος του Μπόρις Τζόνσον, ισχυρίστηκε ότι «δεν ενδιαφέρεται» για την ηγεσία και νιώθει προνομιούχος που βρίσκεται στη θέση που κατέχει αυτή τη στιγμή.

Αλλά αν η ανησυχία για την αλλαγή ηγέτη σε καιρό πολέμου παίζει στο μυαλό των βουλευτών των Τόρις, θα μπορούσε ο Γουάλας να πειστεί να γίνει ο καλύτερος υποψήφιος για να επαναφέρει τη σταθερότητα και αποτελεί το φαβορί.

Ρίσι Σούνακ

Φωτογραφία: AP

Μέχρι τους τελευταίους μήνες, ο Ρίσι Σούνακ, γόνος Ινδών μεταναστών με σπουδές στην Οξφόρδη, θεωρούνταν από πολλούς βουλευτές των Συντηρητικών ως ο πρώτος στην κούρσα διαδοχής του Τζόνσον.

Μια αποκλειστική δημοσκόπηση για το Sky News τον Ιανουάριο έδειξε ότι σχεδόν τα μισά μέλη των Τόρις πίστευαν ότι ο Ρίσι Σούνακ θα γινόταν καλύτερος ηγέτης και θα μπορούσε να κερδίσει περισσότερες έδρες στις επόμενες εκλογές από τον Μπόρις Τζόνσον.

Η εμπλοκή του όμως στο σκάνδαλο Partygate, μια διαφαινόμενη δυσαρέσκεια που προκάλεσε η μη επαρκής αντιμετώπιση της κρίσης του κόστους ζωής στη Βρετανία, ως υπουργός Οικονομικών, και η αποκάλυψη για φοροδιαφυγή της γυναίκας του θολώνουν το τοπίο για το ανερχόμενο αστέρι των «Τόρις», που παραμένει βέβαια ένα από τα φαβορί.

Ο 42χρονος υπουργός παραιτήθηκε χθες, δηλώνοντας: «Μου έχει καταστεί σαφές ότι οι προσεγγίσεις μας είναι θεμελιωδώς πολύ διαφορετικές», αναφερόμενος στον Τζόνσον.





Λιζ Τρας

Φωτογραφία: AP

Η υπουργός Εξωτερικών διαφημιζόταν εδώ και καιρό ως πιθανή διάδοχος του Τζόνσον και έχει αποδειχθεί δημοφιλής σε έρευνες μεταξύ των μελών του Συντηρητικού κόμματος.

Η Τρας, όπως και ο Σούνακ, θεωρείται ευρέως ότι έθεσε τις βάσεις για μια μελλοντική διεκδίκηση στην κορυφή με την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Είναι βουλευτής από το 2010 και άρχισε να ανεβαίνει στην υπουργική κλίμακα αμέσως μετά την είσοδό της στο κοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή είναι το μακροβιότερο μέλος του υπουργικού συμβουλίου που υπηρετεί συνεχώς, αποκτώντας υπουργικές θέσεις υπό τον Ντέιβιντ Κάμερον, την Τερέζα Μέι και τον Μπόρις Τζόνσον.

H Τρας επέστρεψε εσπευσμένα από την Ινδονησία, όπου λάμβανε χώρα Σύνοδος Κορυφής των Υπουργών Εξωτερικών των G20, και στις ραγδαίες εξελίξεις που αναμένονται η ίδια φαίνεται πως θα παίξει καταλυτικό ρόλο.

Τζέρεμι Χαντ

Φωτογραφία: AP

Ο σημερινός πρόεδρος της Επιλεγμένης Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας ήταν ο αντίπαλος του Μπόρις Τζόνσον στον επαναληπτικό γύρο στις τελευταίες εκλογές για την ηγεσία των Συντηρητικών, το 2019.

Η διαχωριστική γραμμή σε αυτήν τη σύγκρουση ήταν το Brexit και η υπόσχεση του Τζόνσον να αποχωρήσει από την ΕΕ ακόμη και χωρίς συμφωνία, τον οδήγησε να κερδίσει το 66% των ψήφων.

Με την επικράτησή του, ο Μπόρις Τζόνσον εξέπληξε πολλούς απολύοντας τον Τζέρεμι Χαντ από υπουργό Εξωτερικών.

Ενώ ο Χαντ φαίνεται να απολαμβάνει τον ρόλο του ως μεγαλοπρεπούς του κόμματος και προέδρου μιας επίλεκτης επιτροπής, αποτελεί δυνατό διεκδικητή της ηγεσίας, αν αποφασίσει να συμμετάσχει στην κούρσα.

Σατζίντ Τζάβιντ

Φωτογραφία: AP

Ο Σατζίντ Τζάβιντ κατείχε σχεδόν όλες τις ανώτερες θέσεις του υπουργικού συμβουλίου. Πιο πρόσφατα ήταν υπουργός Υγείας, αλλά έχει υπηρετήσει ως καγκελάριος και στα υπουργεία Εσωτερικών, Στέγασης, Επιχειρήσεων και Πολιτισμού.

Έχουν γραφτεί πολλά για το «λαϊκό» προφίλ του και την αξιοσημείωτη ιστορία του. Γιος ενός Πακιστανού οδηγού λεωφορείου, μετανάστη, ο οποίος ζούσε πάνω από ένα κατάστημα στο Μπρίστολ και έγινε τραπεζίτης και στη συνέχεια πολιτικός.

Συνδέθηκε με τη δράση του ως υπουργός Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας και έχει αποκτήσει θετική φήμη για τις ικανότητές του.

Η υποστήριξή του στην εκστρατεία Remain (παραμονή στην ΕΕ) στο δημοψήφισμα για το Brexit και η υποστήριξη των μέτρων του Σχεδίου Β για τον COVID μπορεί να αποτρέψει ορισμένους Συντηρητικούς βουλευτές από το να τον στηρίξουν, αλλά είναι σημαντικός υποψήφιος στην κούρσα για την ηγεσία.

Πρίτι Πατέλ

Φωτογραφία: AP

Για κάποιο διάστημα η Πρίτι Πατέλ θεωρούνταν η αγαπημένη της βάσης των Συντηρητικών, με μια περήφανη δεξιά στάση για τη μετανάστευση και τις δημόσιες δαπάνες.

Υπήρξε σημαντικός υποστηρικτής της υποψηφιότητας του Μπόρις Τζόνσον για την ηγεσία το 2019 και ανταμείφθηκε με το υπουργείο Εσωτερικών.

Η δημοτικότητά της μεταξύ της δεξιάς πτέρυγας του κοινοβουλευτικού κόμματος σημαίνει ότι η υποψηφιότητά της δεν πρέπει να αποκλειστεί, αλλά τα ερωτήματα σχετικά με τον χειρισμό τής πολύ πρόσφατης μεταναστευτικής κρίσης της Μάγχης πιθανότατα έχουν μειώσει τις πιθανότητές της.

Ντόμινικ Ράαμπ

Φωτογραφία: AP

Ο Ντόμινικ Ράαμπ ανέλαβε χρέη πρωθυπουργού όταν ο Μπόρις Τζόνσον χτυπήθηκε από τον COVID, την άνοιξη του 2020.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, οι Συντηρητικοί ζητούν να αναλάβει επιχειρησιακός πρωθυπουργός, με το σκεπτικό πως θα φέρει πίσω όλους όσοι έχουν παραιτηθεί και η κυβέρνηση θα συνεχίσει το έργο της μέχρι τον Οκτώβριο. Αν αυτό συμβεί, ο όχι και τόσο λαοφιλής πολιτικός μπορεί να αποκτήσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

Μάικλ Γκοβ

Φωτογραφία: AP

Επί του παρόντος, υπηρετεί ως υπουργός Aναβάθμισης Στέγασης και Κοινοτήτων. Ο Μάικλ Γκόουβ θα ήταν ένας από τους πιο έμπειρους υποψηφίους, εάν επιλέξει να μπει στη μάχη της ηγεσίας.

Υπήρξε στο επίκεντρο της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον καθ' όλη τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του, αρχικά διευθύνοντας το υπουργικό συμβούλιο και στη συνέχεια αναλαμβάνοντας την ευθύνη για αυτό που ο πρωθυπουργός περιέγραψε ως το κεντρικό σημείο της ατζέντας του.

Αλλά η απόφασή του να τραβήξει το χαλί από την υποψηφιότητα του Μπόρις Τζόνσον το 2016, αφού ήταν αρχικά πρόεδρος της προεκλογικής του εκστρατείας, χαράχθηκε στη μνήμη των Συντηρητικών βουλευτών και μπορεί να του στερήσει υποστηρικτές.

Οι υπόλοιποι πιθανοί υποψήφιοι

Σύμφωνα με το Sky News, υπάρχουν ακόμη μερικά ονόματα που δεν πρέπει να αποκλειστούν, αν και συγκεντρώνουν λιγότερες πιθανότητες από τους παραπάνω.

Ο Τομ Τούγκεντατ, πρόεδρος της Επιλεγμένης Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, έγινε ο πρώτος που έθεσε θέμα υποψηφιοότητας για την ηγεσία των Συντηρητικών, εάν ο Τζόνσον αποχωρήσει από το αξίωμα.

Ο Ναντίμ Ζαχάουι είναι ένας άλλος πολιτικός και ισχυρός επικοινωνιολόγος που ορισμένοι πιστεύουν ότι θα μπορούσε να υποστηρίξει την ηγεσία.

Η Πένι Μόρντοντ διατηρεί σχετικά χαμηλό προφίλ από τότε που επέστρεψε στην κυβέρνηση ως υπουργός Διεθνούς Εμπορίου. Θεωρείται ωστόσο δημοφιλής στους συντηρητικούς βουλευτές και φιλόδοξη.

Για τους οπαδούς των Τόρις που θέλουν να δουν μια αλλαγή στην πολιτική κατεύθυνση της κυβέρνησης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την προσέγγιση της πανδημίας, ο Μάρκ Χάρπερ θα μπορούσε να είναι μια πιθανή επιλογή.

Η γενική εισαγγελέας Σουέλα Μπράβερμαν είπε ότι «ήρθε η ώρα να φύγει» για τον Τζόνσον, και επισήμανε ακόμη ότι θα έβαζε το όνομά της στην κούρσα, όταν προκύψει ζήτημα ηγεσίας.