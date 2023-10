Σαμ Μπάνκμαν – Φριντ: O ιδρυτής της FTX ήθελε να πληρώσει τον Τραμπ για να μη κατέβει ξανά υποψήφιος - iefimerida.gr

Ο φυλακισμένος πρώην ιδρυτής της FTX, Σαμ Μπάνκμαν Φριντ, σκεφτόταν να πληρώσει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να μη διεκδικήσει την επανεκλογή του στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Αυτά τουλάχιστον υποστηρίζει απόσπασμα του βιβλίου “ Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon”, που δημοσιεύει η Washington Post. Ο συγγραφέας του βιβλίου, Μάικλ Λιούις, υποστηρίζει, σύμφωνα με το Reuters, ότι ο έκπτωτος βασιλιάς των κρυπτονομισμάτων σχεδίαζε να δώσει από 15 έως 30 εκατ. δολάρια στον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Μιτς ΜακΚόνελ, για να νικήσει τους υποψηφίους του στρατοπέδου Τραμπ στις εκλογές της Γερουσίας.

Το εξώφυλλο του βιβλίου του Μάικλ Λιούις για τον έκπτωτο ιδρυτή της FTX, Σαμ Μπάνκμαν Φριντ

«Σε ένα άλλο μέτωπο [ο Μπάνκμαν-Φριντ] μου εξήγησε καθώς το αεροσκάφος ετοιμαζόταν να προσγειωθεί στην Ουάσιγκτον, ότι εξέταζε κατά πόσον ήταν νόμιμο να πληρώσει τον Ντόναλντ Τραμπ για να μην κατέβει υποψήφιος για την προεδρία», γράφει ο Λιούς.

«Η ομάδα του είχε κατά κάποιον τρόπο δημιουργήσει ένα δίαυλο επικοινωνίας με το στρατόπεδο Τραμπ και επέστρεψε με το όχι και τόσο συνταρακτικό νέο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ίσως όντως να είχε την τιμή του: Πέντε δισεκατομμύρια δολάρια. Ή τουλάχιστον αυτό είπε η ομάδα του στον Σαμ».

Το απόσπασμα που δημοσιεύει η Washington Post δεν αναφέρει για ποιο λόγο ο ιδρυτής του πτωχευμένου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX δεν προχώρησε το σχέδιό του.

Ο Μπάνκμαν Φριντ έχει δηλώσει αθώος για επτά κατηγορίες περί απάτης και συνωμοσίας που απορρέουν από την κατάρρευση της FTX τον Νοέμβριο του 2022.

Ο Μπάνκμαν Φριντ βρίσκεται αντιμέτωπος με την επιβολή μέγιστης ποινής κάθειρξης 110 ετών, αλλά η ποινή θα καθοριστεί από τον δικαστή βάσει διαφόρων παραγόντων, και πιθανότατα θα είναι πολύ μικρότερη.

Η κυκλοφορία του βιβλίου του Λιούις συμπίπτει με την έναρξη της δίκης του ιδρυτή της FTX αυτή την εβδομάδα.