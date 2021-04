Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Ντρίμπλα του Λίβυου πρωθυπουργού σε Ερντογάν -«Να ξεκινήσει διάλογος με όλους τους ενδιαφερόμενους» | ΚΟΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Την ανάγκη έναρξης διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αναφορικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, σημείωσε μετά τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο ο νέος πρωθυπουργός της Λιβύης, Αμπντέλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά από συνάντηση που είχε σήμερα με τον Λίβυο πρωθυπουργό Αμπντέλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, δήλωσε πως Τουρκία και Λιβύη παραμένουν δεσμευμένες στο σύμφωνο οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο που υπέγραψαν το 2019.

Ωστόσο, ο Ντμπεϊμπά έστειλε σαφές μήνυμα στον Τούρκο πρόεδρο, λέγοντας πως, παρότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο «εξυπηρετεί τα συμφέροντα τόσο της Τουρκίας όσο και της Λιβύης», είναι «πολύ σημαντικό να ξεκινήσει διάλογος, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη του όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη». («In particular, we underlined that the agreement on maritime jurisdiction areas is in the interest of the two countries and stressed the importance of the dialogue process, which will be in the interest of everyone, including the countries concerned»).

Επίσκεψη Μητσοτάκη με συμβολισμούς στη Λιβύη

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε πρόσφατα τη Λιβύη, είχε δηλώσει μετά τη συνάντησή του με τον Ντμπεϊμπά πως για την Ελλάδα είναι σημαντικό να ακυρωθεί το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Τότε, ο ίδιος ο πρωθυπουργός της μεταβατικής κυβέρνησης της Λιβύης είχε πει: «Όσον αφορά στη συμφωνία μας με την Τουρκία σχετικά με τον καθορισμό των ΑΟΖ μας, επιβεβαιώνουμε τη σπουδαιότητα όποιας συμφωνίας θα συμβάλει στην εξεύρεση κατάλληλων λύσεων και στην εξασφάλιση των δικαιωμάτων μας.

Όπως επίσης είμαστε έτοιμοι για τη σύσταση Κοινής Επιτροπής μεταξύ Λιβύης-Ελλάδας για τη συνέχιση των διαβουλεύσεων σχετικά με τον καθορισμό των θαλασσίων συνόρων και των ΑΟΖ των δύο χωρών και προσπαθούμε στην οικοδόμηση σχέσεων με βάση την καλή γειτονία και τον αλληλοσεβασμό και την οικοδόμηση γεφυρών συνεργασίας μεταξύ των δυο πλευρών της Μεσογείου για να γίνει θάλασσα ειρήνης».

Και πρόσθεσε: Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας εργάζεται για τη δημιουργία καρποφόρων σχέσεων με όλους, ειδικά με τις χώρες της περιοχής που μας ενώνουν κοινά συμφέροντα, με αλληλοσεβασμό και ό,τι εξασφαλίζει τα συμφέροντα των χωρών μας».

Η Τουρκία στέλνει εμβόλια στη Λιβύη

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Ερντογάν ανέφερε επίσης ότι η Άγκυρα θα στείλει 150.000 δόσεις εμβολίων κατά της Covid-19 στη Λιβύη. Σύμφωνα με δημοσίευμα του AP, η Τουρκία υπέγραψε επίσης συμφωνία ώστε να αναλάβει τη διαχείριση του νοσοκομείου στην Τρίπολη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πανδημία του κορωνοϊού στη Λιβύη.

Διαπραγματεύσεις Ελλάδας-Λιβύης για την ΑΟΖ

Νωρίτερα, ο Λίβυος πολιτικός ανακοίνωσε πως η κυβέρνησή του είναι διατεθειμένη να συστήσει κοινή επιτροπή με την Ελλάδα προκειμένου να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις αναφορικά με τα θαλάσσια σύνορα των δύο χωρών και να καθοριστεί έτσι και η ΑΟΖ μεταξύ των δύο κρατών.

«Η Ελλάδα είναι στη διάθεση της Λιβύης για να συμφωνήσουμε στις θαλάσσιες ζώνες μας. Είχαμε φτάσει, άλλωστε, όπως πολύ σωστά μου είπατε, εξαιρετικά κοντά το 2010. Δεν απέμεναν παρά ελάχιστα πράγματα για να ολοκληρωθεί τότε αυτή η συμφωνία» τόνισε νωρίτερα, από τη Λιβύη όπου βρίσκεται, ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Οι πέντε συμφωνίες Τουρκίας-Λιβύης

Ο Τούρκος και ο Λίβυος ηγέτης συνοδεύονταν από μια μεγάλη αντιπροσωπεία πολιτικών και στελεχών, προκειμένου να υπογραφούν πέντε συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης και της κατασκευής των εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας στη Λιβύη.

Οι δύο χώρες φαίνεται πως συμφώνησαν επίσης να κάνουν βήματα ώστε να επιστρέψουν τουρκικές επιχειρήσεις στην περιοχή, ώστε να ολοκληρώσουν τα σχέδια που είχαν θέσει σε εφαρμογή στη χώρα της βορείου Αφρικής.

Οι δύο ηγέτες υπέγραψαν επίσης σειρά συμφωνιών που έχουν στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας, ιδίως της οικονομικής, μεταξύ των δύο χωρών. «Θέλουμε να ενισχύσουμε την αλληλεγγύη μας και τη συνεργασία μας (…) Θα υποστηρίξουμε την κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τον ίδιο τρόπο που υποστηρίξαμε την προηγούμενη νόμιμη κυβέρνηση (της Τρίπολης)», υπογράμμισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Τουρκικές εταιρείες θα διαδραματίσουν «σημαντικό ρόλο στην ανοικοδόμηση της Λιβύης», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Λιβύης, ο οποίος πρόκειται να συναντηθεί αύριο, Τρίτη, με Τούρκους επιχειρηματίες.

