Μισέλ Ομπάμα σε Γκρέτα Τούνμπεργκ μετά την επίθεση Τραμπ: Αγνόησέ τον

Η Μισέλ Ομπάμα υπερασπίστηκε δημόσια την Γκρέτα Τούνμπεργκ, μετά τη νέα επίθεση που δέχθηκε η 16χρονη ακτιβίστρια από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Μην αφήσεις κανέναν σβήσει τη λάμψη σου», έγραψε στο Twitter η πρώην Πρώτη Κυρία, απευθυνόμενη στην Τούνμπεργκ. «Οπως τα κορίτσια που γνώρισα στο Βιετνάμ και σε όλο τον κόσμο, έχεις τόσα πολλά να μας προσφέρει. Αγνόησε τους αμφισβητίες και να ξέρεις ότι εκατομμύρια άνθρωποι σε υποστηρίζουν», ανέφερε ακόμη η Ομπάμα στην ανάρτησή της προς την έφηβη Σουηδέζα.

Το μήνυμα της Ομπάμα στην Τούνμπεργκ

.@GretaThunberg, don’t let anyone dim your light. Like the girls I’ve met in Vietnam and all over the world, you have so much to offer us all. Ignore the doubters and know that millions of people are cheering you on. — Michelle Obama (@MichelleObama) December 13, 2019

Η επίθεση Τραμπ σε Τούνμπεργκ

Η Μισέλ Ομπάμα έστειλε αυτό το μήνυμα μετά το νέο χτύπημα του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τούνμπεργκ. «Η Γκρέτα πρέπει να δουλέψει στη διαχείριση θυμού και μετά να πάει να δει μια καλή ταινία με ένα φίλο. Χαλάρωσε Γκρέτα, χαλάρωσε!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στον λογαριασμό του στο Twitter.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

Η «απάντηση» της Τούνμπεργκ

H Τούνμπεργκ «απάντησε» όπως συνηθίζει κάθε φορά που ένας ξένος ηγέτης της επιτίθεται. Πρόσθεσε στο βιογραφικό της στο Twitter την περιγραφή «Μια έφηβη που δουλεύει στο πρόβλημα διαχείρισης θυμού. Προς το παρών χαλαρώνω και παρακολουθώ μια καλή ταινία με έναν φίλο», επικαλούμενη τα όσα είπε εναντίον της ο Τραμπ.

Σιωπή από την Μελάνια

Πολλοί επισήμαναν ότι παρότι η Μισέλ Ομπάμα τάχθηκε στο πλευρό της Τούνμπεργκ, η νυν Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ έμεινε σιωπηλή. Πρόσφατα, η Μελάνια Τραμπ ξέσπασε όταν κάποια μάρτυρας στις ακροάσεις για την παραπομπή του συζύγου της αναφέρθηκε στον γιο τους, τον 13ο Μπάρον.

«Ενα ανήλικο παιδί αξίζει τη ιδιωτικότητα και πρέπει να μείνει εκτός πολιτικής», είχε γράψει τότε η Μελάνια Τραμπ συμπληρώνοντας ότι αυτή η μάρτυρας θα έπρεπε να ντρέπεται που χρησιμοποίησε ένα παιδί. Προφανώς, δεν πιστεύει ότι και η επίσης ανήλικη Γκρέτα Τούνμπεργκ δικαιούται να μην την εμπλέκουν σε πολιτικές αντιπαραθέσεις.