Μια άλλη Μελάνια Τραμπ -Πυρ και μανία στο Twitter κατά συνταγματολόγου που έκανε αστείο για τον γιο της

Έξω φρενών έγινε η Μελάνια Τραμπ με μια συνταγματολόγο, που έκανε αστείο εις βάρος του 13χρονου γιου της Μπάρον στη διάρκεια κατάθεσής της στο Κογκρέσο στο πλαίσιο της έρευνας για την παραπομπή του Ντόναλντ Τραμπ.

Η καθηγήτρια Νομικής του φημισμένου Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, Πάμελα Κάρλαν, μία από τους ειδικούς, που κάλεσαν οι Δημοκρατικοί, για να καταθέσουν στο Κογκρέσο, τόνισε ότι το αμερικανικό «Σύνταγμα δεν δίνει στον πρόεδρο απόλυτες εξουσίες, όπως αυτές ενός βασιλιά. «Οι βασιλιάδες δεν μπορούσαν να κάνουν λάθος, επειδή ο λόγος του βασιλιά ήταν νόμος, αλλά αντίθετα με ό,τι λέει ο Πρόεδρος Τραμπ, το Άρθρο ΙΙ δεν του δίνει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει… Το Σύνταγμα λέει ότι δεν μπορούν να υπάρχουν τίτλοι ευγενείας. Άρα ενώ ο Πρόεδρος μπορεί να ονομάσει τον γιο του Μπάρον, δεν μπορεί να τον κάνει βαρώνο», είπε.



Το σχόλιό της προκάλεσε γέλιο σε ορισμένα μέλη της Επιτροπής Δικαστικών Υποθέσεων της Βουλής και μερίδα του ακροατηρίου, αλλά πυροδότησε την έντονη αντίδραση στο Twitter της Μελάνια Τραμπ – που σπάνια ανακατεύεται στην πολιτική επικαιρότητα.

A minor child deserves privacy and should be kept out of politics. Pamela Karlan, you should be ashamed of your very angry and obviously biased public pandering, and using a child to do it.