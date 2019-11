Η Μισέλ Ομπάμα υποψήφια για Grammy -Αντίπαλός της και ένας Ελληνοαμερικανός, της έταξε κρητικό λάδι

Από το βράδυ της Πέμπτης, η Μισέλ Ομπάμα μπορεί να κάνει μια νέα προσθήκη στο βιογραφικό της. Είναι υποψήφια για βραβείο Grammy. Αλλά ίσως ένας Ελληνοαμερικανός της… κόψει τον δρόμο προς την κατάκτησή του.

Στη λίστα των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Grammy, που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη, φιγουράρει και το όνομα της πρώην Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ. Η Μισέλ Ομπάμα είναι υποψήφια στην κατηγορία «καλύτερο άλμπουμ προφορικού λόγου», η οποία περιλαμβάνει ποίηση, αφήγηση και audio books (ηχητικά βιβλία). Η σύζυγος του Μπαράκ Ομπάμα κέρδισε την υποψηφιότητα χάρη στο βιβλίο της «Becoming», που έχει γίνει ήδη best seller.

Στην ίδια κατηγορία είναι υποψήφιος και ο Ερικ Αλεξανδράκης. Ο Ελληνοαμερικανός μουσικός και παραγωγός έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα, όπως ο Τζον Μάλκοβιτς, η Γιόκο Ονο αλλά και οι Placebo. Είναι υποψήφιος με το άλμπουμ «I.V. CATATONIA: 20 years as a two-time cancer survivor», μία δουλειά που ξεκίνησε την πρώτη φορά που έμαθε ότι έχει καρκίνο, στα 25 χρόνια του, ενώ έχει δώσει δύο φορές «μάχη» με την επάρατη νόσο.

Ερικ Αλεξανδράκης: Μισέλ, θα σου φέρω λάδι από την Κρήτη

Οταν έγιναν γνωστές οι υποψηφιότητες για τα Grammy, ο Ερικ Αλεξανδράκης υποσχέθηκε στην «αντίπαλό» του Μισέλ Ομπάμα ένα δώρο από την Ελλάδα.

«Ανυπομονώ να σε γνωρίσω Μισέλ Ομπάμα. Θα φέρω σε εσένα και στον Μπαράκ Ομπάμα λάδι της οικογένειάς μου από την Κρήτη. Το τρώω κάθε ημέρα και βασικά ακολουθώ τη μεσογειακή διατροφή. Συγχαρητήρια!», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο Ελληνοαμερικανός.

Looking forward to meeting you @MichelleObama ! I'll bring you and @BarackObama some of my family's olive oil from Crete. I eat it every day, and basically stick to the Mediterranean Diet. Congrats to you!

Οι Ομπάμα έχουν ήδη Grammy

Πάντως, αν τελικά η Μισέλ Ομπάμα αναδειχθεί νικήτρια στην κατηγορία, αυτό δεν θα είναι το πρώτο βραβείο Grammy που μπαίνει στο σπίτι της οικογένειας. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είχε κερδίσει το βραβείο το 2006 και το 2008- και αυτός στην κατηγορία για το καλύτερο άλμπουμ προφορικού λόγου- χάρη στα βιβλία του «Dreams from My Father» και «The Audacity of Hope» αντίστοιχα. Η απονομή θα γίνει στις 26 Ιανουαρίου, ενώ η Μισέλ Ομπάμα είχε κάνει και πέρυσι μια εμφάνιση- έκπληξη στην τελετή των Grammy, καταφέρνοντας να εντυπωσιάσει αρκετούς, αλλά όχι τη μητέρα της.

Η αντίδραση της Μισέλ Ομπάμα για την υποψηφιότητα

Με μια ανάρτηση στο Twitter, η Μισέλ Ομπάμα εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για το γεγονός ότι είναι υποψήφια για βραβείο Grammy.

«Τόσο ενθουσιασμένη με την υποψηφιότητα για Grammy! Ο τελευταίος χρόνος υπήρξε μια γεμάτη νόημα, συναρπαστική διαδρομή. Λάτρεψα να ακούω τις ιστορίες σας και να συνεχίζω την πορεία για να ενωθούμε. Σας ευχαριστώ για κάθε ψήγμα αγάπης και στήριξης που μοιραστήκατε τόσο γενναιόδωρα», έγραψε η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, που επί μήνες κάνει περιοδεία για την προώθηση του βιβλίου της.