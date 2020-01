Μέγκαν Μαρκλ-Χάρι: Στο Μαντάμ Τισό τους... χώρισαν από την Ελισάβετ -Μετέφεραν τα κέρινα ομοιώματά τους [βίντεο]

Λίγοτερο από 24 ώρες από την ανακοίνωση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ και ο Πρίγκιπας Χάρι ανακοίνωσαν την πρόθεση τους να παραιτηθούν από τα βασιλικά τους αξιώματα. ότι αποσύρονται από τα βασιλιικά τους καθήκοντα, τα κέρινα ομοιώματά τους… μετακόμισαν στο Μουσείο Μαντάμ Τισό.

Τα κέρινα ομοιώματα της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι εκτίθεντο στο σημείο του Μουσείου που ήταν αφιερωμένο στη βασιλική οικογένεια. Βρίσκονταν δηλαδή στο σημείο όπου υπάρχουν τα κέρινα ομοιώματα της βασίλισσας Ελισάβετ και του πρίγκιπα Φιλίππου, του Καρόλου και της Καμίλα και του Γουίλιαμ με της Κέιτ. Ωστόσο πλέον μεταφέρθηκαν λίγα μέτρα πιο πέρα για να να αντικατροπτίζουν τον «προοδευτικό νέο ρόλου τους στο βασιλικό θεσμό».

«Παράλληλα με τον υπόλοιπο κόσμο αντιδράσαμε στην εκπληκτική είδηση ότι ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ θα αποσυρθούν από ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας», δήλωσε ο Στιβ Ντέιβις, γενικός διευθυντής του Μαντάμ Τισό, όπως μεαφέρει ο Independent.

«Από σήμερα οι φιγούρες της Μέγκαν και του Χάρι δεν θα εμφανίζονται πλέον στο δικό μας σετ της βασιλικής οικογένειας». Ο κ. Ντέιβις προσέθεσε ότι τα κέρινα ομοιώματα του ζευγαριού θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται στο Μουσείο.

«Καθώς πρόκειται για δύο από τις πιο δημοφιλείς και αγαπημένες μας προσωπικότητες, θα παραμείνουν φυσικά ένα σημαντικό έκθεμα στο Μαντάμ Τισό καθώς περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα τους», δήλωσε ο Ντέιβις.

Μάλιστα η Sun ανέβασε στο twitter και ένα σχετικό βίντεο από το μουσείο Μαντάμ Τισό:

Prince Harry and Meghan Markle's waxwork statues removed from Madame Tussauds’ royal family display after quit drama#HarryandMeghan pic.twitter.com/XWfh5Ra2UP