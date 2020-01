Μέγκαν Μαρκλ-Χάρι: Πληγωμένη και απογοητευμένη η Βασίλισσα Ελισάβετ από την παραίτηση -Δεν την είχαν ενημερώσει

Η Βασίλισσα Ελισάβετ φέρεται είναι απογοητευμένη από την απόφαση της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι να αποστασιοποιηθούν από τα βασιλικά τους καθήκοντα.

Σύμφωνα με την Daily Mail το παλάτι του Μπάκιγχαμ είναι «απογοητευμένο» ενώ φουντώνουν οι ισχυρισμοί ότι το ζευγάρι Μέγκαν Μαρκλ και πρίγκιπας Χάρι, δεν είχε πει το παραμικρό στην Βασίλισσα Ελισάβετ για την απόφασή τους, την οποία ανακοίνωσαν μέσω social media και συγκεκριμένα στο Instagram.



Ο συντάκτης του Βασιλικού ρεπορτάζ του BBC Τζόνι Ντάιμοντ, με ανάρτησή του στο twitter έγραψε:

«Το BBC αντιλαμβάνεται ότι ο Χάρι και η Μέγκαν δεν είχαν συμβουλευτεί κανένα μέλος της βασιλικής οικογένειας πριν εκδώσουν την προσωπική τους δήλωση και το παλάτι θεωρείται« απογοητευμένο».

Ένας εκπρόσωπος του παλατιού του Μπάκιγχαμ ακολούθησε λέγοντας ότι οι συζητήσεις με το ζευγάρι σχετικά με την απόφασή τους ήταν «σε πρώιμο στάδιο», προσθέτοντας: «Κατανοούμε την επιθυμία τους να ακολουθήσουν μια διαφορετική προσέγγιση, αλλά αυτά είναι περίπλοκα ζητήματα που θα χρειαστούν χρόνο για να εργαστούν. '

BREAKING. BBC Understands that no other member of the Royal Family was consulted before Harry and Meghan issued their personal statement tonight, the Palace is understood to be ‘disappointed’.

Μάλιστα, σε επόμενη ανάρτηση επικαλούμενος πηγή του Παλατιού, τονίζει πως τα προβεβλημένα στελέχη της βασιλικής οικογένειας νιώθουν πληγωμένα από την ανακοίνωση του Χάρι και της Μέγκαν να αποσυρθούν από τα τρέχοντα βασιλικά τους καθήκοντα. Προσθέτει δε πως η ίδια πηγή του επιβεβαίωσε ότι δεν είχαν συμβουλευτεί κανένα μέλος της βασιλικής οικογένειας

BREAKING A palace source tells the BBC that senior members of the Royal family feel “hurt” by the announcement that Harry and Meghan are to withdraw from their current Royal roles. The source confirmed that no members of the royal family were consulted.