Εμανουέλ Μακρόν: Πλήρης στήριξη στα μέτρα της ΕΚΤ για τον κορωνοϊό

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε σήμερα την πλήρη στήριξή του στα μέτρα που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) με στόχο να βοηθήσει την ευρωζώνη να αντιμετωπίσει την κρίση που έχει προκληθεί από την επιδημία του κορωνοϊού.

«Πλήρης στήριξη στα έκτακτα μέτρα που έλαβε σήμερα το βράδυ η ΕΚΤ. Τώρα εναπόκειται σε εμάς, τα ευρωπαϊκά κράτη, να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων μέσω των δημοσιονομικών μας παρεμβάσεων και να επιδείξουμε μεγαλύτερη δημοσιονομική αλληλεγγύη στην καρδιά της ευρωζώνης», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Μακρόν.

Plein soutien aux mesures exceptionnelles prises ce soir par la BCE. À nous États européens d’être au rendez-vous par nos interventions budgétaires et une plus grande solidarité financière au sein de la zone euro. Nos peuples et nos économies en ont besoin. https://t.co/dCV00uvmt5