Η ΕΚΤ αποδεσμεύει 750 δις για αγορά ομολόγων, «μέσα» και τα ελληνικά - Σταϊκούρας: Ενδειξη εμπιστοσύνης στην Ελλάδα

Μεταμεσονύχτια ρουκέτα έριξε η ΕΚΤ μετά το δράμα στις αγορές ομολόγων, που βύθισε και το ελληνικό 10ετες στο 4,16%, δηλαδή στα επίπεδα του περσινού Φεβρουαρίου.

Μετά από μαραθώνια συνεδρίαση του δ.σ της η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε έκτακτο πρόγραμμα αγοράς κρατικών τίτλων 750 δισ, αποφασίζοντας μάλιστα ρητώς να συμπεριλάβει και τα ελληνικά ομόλογα παρά το ότι δεν βρίσκονται ακόμα σε επενδυτική βαθμίδα!

Με τα 750 δις και το πρόγραμμα Pandemic Emergency Purchase Programme, η ΕΚΤ δίνει μια ένεση ρευστότητας στην ευρωπαϊκή οικονομία, για να αντιμετωπιστεί η πανδημία, αλλά παράλληλα και στην ελληνική.

Οι αγορές αυτές προστίθενται στην αγορά αξιόγραφων αξίας 120 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2020, που είχε αποφασιστεί έξι ημέρες νωρίτερα και θα γίνουν μέχρι το τέλος της χρονιάς, όπως ανακοίνωσε η ΕΚΤ, έπειτα από τηλεφωνική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Σκοπός είναι να μειωθεί το κόστος του δανεισμού στις χώρες της ευρωζώνης.

Το νέο πακέτο μέτρων συμπεριλαμβάνει και μέρος του δημόσιου χρέους της Ελλάδας, που δεν είχε συμπεριληφθεί σε προηγούμενες αγορές αξιογράφων από την ΕΚΤ. Για την τελευταία εξέλιξη, έκανε δήλωση και ο υπουργός Οικονομίας, Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος τόνισε πως η απόφαση της ΕΚΤ δίνει την δυνατότητα αγοράς περίπου 12 δις των ελληνικών ομολόγων.

«Η σημερινή απόφαση νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με ένα νέο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είναι σημαντική για την αντιμετώπιση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού.

Είναι όμως ιδιαίτερα σημαντική για τη χώρα μας, με την ξεχωριστή αναφορά που γίνεται σε αυτήν. Πλέον τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου είναι αποδεκτοί, για το νέο πρόγραμμα, τίτλοι. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά από το 2015, όταν και ξεκίνησε η ποσοτική χαλάρωση, το περίφημο QE, στην οποία η χώρα μας – με ευθύνη της προηγούμενης Κυβέρνησης – ουδέποτε συμμετείχε.

Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που δίνει τη δυνατότητα αγοράς περίπου 12 δισ. ευρώ ελληνικών ομολόγων, αναμένεται να αποκλιμακώσει το κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου, και κατ’ επέκταση των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, με ό,τι θετικό αυτό συνεπάγεται για τη ρευστότητα της πραγματικής οικονομίας. Αποτελεί έμπρακτη στήριξη στη χώρα μας και συνιστά ένδειξη εμπιστοσύνης στους χειρισμούς της Κυβέρνησης για τη διαχείριση της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης. Η Ελλάδα συμμετέχει πλέον ισότιμα στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς στήριξης. Είναι και αυτή η απόφαση, μετά την πρόσφατη του Eurogroup, ένα ακόμη δείγμα ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως ένα κανονικό κράτος-μέλος, και όχι ως μία εξαίρεση.

Με μεθοδικότητα, σχέδιο και αυτοπειθαρχία, δρώντας γρήγορα και αποφασιστικά, θα καταφέρουμε να βγούμε νικητές από τη μάχη με την υγειονομική κρίση, με τις λιγότερες δυνατές κοινωνικές και οικονομικές απώλειες» ανέφερε στην δήλωσή του ο υπουργός Οικονομίας.

To Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα ακόλουθα:

1) Θα ξεκινήσει νέο προσωρινό πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού με χρεόγραφα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για την αντιμετώπιση των σοβαρών κινδύνων που θέτουν για τον μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και το outlook της ευρωζώνης το ξέσπασμα και η κλιμακούμενη εξάπλωση του κορωνοϊού, COVID-19.

Αυτό το νέο πρόγραμμα αγοράς (Pandemic Emergency Purchase Programme) θα έχει συνολικό μέγεθος 750 δισ. ευρώ. Οι αγορές θα πραγματοποιούνται μέχρι το τέλος του 2020 και θα περιλαμβάνουν όλες τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού που είναι επιλέξιμες υπό το υφιστάμενο πρόγραμμα αγοράς (ΑΑP).

Για τις αγορές χρεογράφων του δημόσιου τομέα, το κεφαλαιακό κλειδί των κεντρικών τραπεζών θα συνεχίσει να είναι το όριο αναφοράς για την κατανομή των πόρων μεταξύ των δικαιοδοσιών. Την ίδια στιγμή, οι αγορές υπό το νέο PEPP θα διενεργούνται με ευέλικτο τρόπο. Αυτό θα επιτρέπει διακυμάνσεις στη διανομή των αγορών σε βάθος χρόνου, μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών στοιχείων ενεργητικού και μεταξύ των δικαιοδοσιών.

Για τις αγορές υπό το PEPP θα υπάρξει εξαίρεση (waiver) όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τα χρεόγραφα που εκδίδει η ελληνική κυβέρνηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα τερματίσει τις καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού υπό το PEPP μόλις κρίνει ότι η φάση της κρίσης του κορωνοϊού έχει παρέλθει, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι πριν το τέλος του καλοκαιριού.

2) Να επεκτείνει το εύρος των επιλέξιμων ενεργητικών υπό το πρόγραμμα αγοράς εταιρικών τίτλων (CSPP) σε μη χρηματοοικονομικό εμπορικό «commercial paper» (σ.σ. βραχυπρόθεσμοι τίτλοι που εκδίδονται από εταιρείες) καθιστώντας όλα τα «commercial paper» επαρκούς πιστωτικής ποιότητας επιλέξιμα για αγορά υπό το CSPP.

3) Να χαλαρώσει τα στάνταρτ στις εγγυήσεις (collateral) προσαρμόζοντας τις παραμέτρους του βασικού κινδύνου του πλαισίου για τις εγγυήσεις. Ειδικότερα, επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του Additional Credit Claims (ACC) προκειμένου να περιλάβει αιτήματα που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση του εταιρικού τομέα. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν πλήρη χρήση των λειτουργιών επαναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ είναι δεσμευμένο να παίξει το ρόλο του στην στήριξη όλων των πολιτών της ευρωζώνης σε αυτές τις ιδιαίτερα απαιτητικές στιγμές. Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΚΤ θα εξασφαλίσει ότι όλοι οι κλάδοι της οικονομίας μπορούν να επωφεληθούν από τις υποστηρικτικές συνθήκες χρηματοδότησης που τους επιτρέπουν να απορροφήσουν το σοκ. Αυτό αφορά εξίσου οικογένειες, εταιρείες, τράπεζες και κυβερνήσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα κάνει όλα όσα είναι απαραίτητα εντός της εντολής του. Είναι πλήρως έτοιμο να αυξήσει το μέγεθος των προγραμμάτων αγοράς ενεργητικού και να προσαρμόσει την σύνθεση τους όσο είναι απαραίτητο και για όσο χρειαστεί. Θα εξετάσει όλες τις επιλογές και όλα τα ενδεχόμενα για να στηρίξει την οικονομία κατά τη διάρκεια αυτού του σοκ.

Στο βαθμό που κάποια από τα όρια που έθεσε η ίδια η ΕΚΤ μπορεί να εμποδίσουν την δράση που απαιτείται για να εκπληρωθεί η εντολή, το Δ.Σ. θα εξετάσει την αναθεώρησή τους στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να κάνει τη δράση ανάλογη στους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε.

Η ΕΚΤ δεν θα ανεχτεί κανένα κίνδυνο στην ομαλή μετάδοση της νομισματικής της πολιτικής σε όλη τη δικαιοδοσία της στην ευρωζώνη.

Η ΕΚΤ σύμφωνα με την πρόεδρό της, Κριστίν Λαγκάρντ, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για να υπερασπιστεί το ευρώ «χωρίς όρια».

«Οι εξαιρετικές περιστάσεις απαιτούν εξαιρετική δράση», τόνισε η Λαγκάρντ μέσω Twitter. «Δεν υπάρχουν όρια όσον αφορά τη δέσμευσή μας στο ευρώ. Είμαστε αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό των εργαλείων που διαθέτουμε, εντός των ορίων της εντολής μας» συμπλήρωσε.

