Ο Μάικλ Κοέν «ξεμπροστιάζει» τον Τραμπ: Τα «χρυσά ντους» στα sex clubs και τα ψέμματα στη Μελάνια

Εκρηκτικούς ισχυρισμούς εις βάρος του Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ άλλων για «χρυσά ντους» κατά τις επισκέψεις του σε sex club στο Λας Βέγκας, ψέματα στη Μελάνια για τις απιστίες του, και τον μυστικό δίαυλο επικοινωνίας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν περιλαμβάνει το νέο βιβλίο του πρώην δικηγόρου του, Μάικλ Κοέν.

Στο μικρό απόσπασμα από τα απομνημονεύματά του με τίτλο “Disloyal, A Memoir” και συγκεκριμένα στον πρόλογο o Μάικλ Κοέν – που έχει κάψει στο παρελθόν τον Τραμπ με τις αποκαλύψεις του στο Κογκρέσο - υποστηρίζει ότι «ο Τραμπ είχε συμπράξει με τους Ρώσους, αλλά όχι με τους εξεζητημένους τρόπους που φαντάζονται όσοι τον δυσφημίζουν», κι ότι «έκλεψε στις εκλογές με ρωσική συνενοχή, όπως θα ανακαλύψετε σ’ αυτές τις σελίδες επειδή το επιχειρηματικό του μοντέλο κι ο τρόπος ζωής του για να “νικά” ήταν το να κάνει τα πάντα – και εννοώ τα πάντα-».

The day has finally arrived. I have waited a long time to share my truth. To read the foreword and pre-order my book DISLOYAL, visit https://t.co/Va4Rt0Zear