«Ο Τραμπ ήταν θύμα κακοποίησης από τον πατέρα του» -Κυκλοφορεί το βιβλίο της ανιψιάς του Αμερικανού προέδρου

Παρά τις όποιες προσπάθειες, που έγιναν, για να μην κυκλοφορήσει, το βιβλίο της ανιψιάς του Ντόναλντ Τραμπ, Μέρι, ετοιμάζεται να αποκαλύψει άγνωστες πτυχές από τη ζωή του Αμερικανού προέδρου.



Το βιβλίο με τίτλο «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 14 Ιουλίου, παρότι ο αρχικός σχεδιασμός ήθελε να βγαίνει δύο εβδομάδες μετά. Στο βιβλίο των 240 σελίδων, η Μέρι Τραμπ περιγράφει όσα είδε και έζησε στο σπίτι των παππούδων της στη Νέα Υόρκη, όπου μεγάλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τι γράφει το οπισθόφυλλο του βιβλίου του Ντόναλντ Τραμπ

Οπως αναφέρει η Daily Mail, σύμφωνα με το βιβλίο, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέστη «παιδική κακοποίηση» στα χέρια του πατέρα του, Φρέντερικ, για τον οποίο «η αγάπη δεν σήμαινε τίποτα» και ήθελε μόνο υπακοή. Η Μέρι Τραμπ γράφει ότι η μητέρα του Αμερικανού προέδρου αρρώστησε όταν ήταν δύο ετών, αφήνοντάς τον σε να τον φροντίζει ένας άνθρωπος που του προκαλούσε τρόμο, αναφερόμενη στον πατέρα του.



Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man

Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου της γράφει: «Σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ μοιάζει πολύ με την ηλικία των τριών ετών: ανίκανος να αναπτυχθεί, να μάθει ή να εξελιχθεί, ανίκανος να ρυθμίσει τα συναισθήματά του, να μετριάσει τις απαντήσεις του ή να λάβει και να συνθέσει πληροφορίες».



Ο εκδοτικός οίκος Simon & Schuster κυκλοφόρησε το οπισθόφυλλο καθώς ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει το βιβλίο της Μέρι Τραμπ «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man», δύο εβδομάδες νωρίτερα. Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 14 αντί για τις 28 Ιουλίου λόγω της «μεγάλης ζήτησης και του εκπληκτικού ενδιαφέροντος» που το ώθησε στο No. 1 στη λίστα με τις καλύτερες πωλήσεις της Amazon.