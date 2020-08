Λιβύη: Η κυβέρνηση Σάρατζ καταδικάζει τη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για την ΑΟΖ

Η κυβέρνηση Σάρατζ στη Λιβύη καταδίκασε τη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ Ελλάδας – Αιγύπτου στην ανατολική Μεσόγειο.

Αναφερόμενος στη συμφωνία που υπεγράφη χθες στο Κάιρο, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της κυβέρνησης Σάρατζ, Μοχάμεντ Ελγκεμπλάουι, σχολίασε στο twitter ότι «η Λιβύη δεν θα επιτρέψει παραβιάσεις των θαλάσσιων δικαιωμάτων της». Κι επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης στο μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας που έχει υπογράψει με την Τουρκία.

Νωρίτερα ο Εθνικός Λιβυκός Στρατός, του οποίου ηγείται ο αντίπαλος του Σάρατζ, στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ, συνεχάρη μέσω λογαριασμού που απηχεί τις απόψεις του την Ελλάδα για τη συμφωνία με μήνυμα και στα ελληνικά, ενώ παρότρυνε την Αθήνα να οριοθετήσει την ΑΟΖ με τη Λιβύη με το μόνο δημοκρατικά εκλεγμένο νομοθετικό σώμα χώρα, όπως ανέφερε, δηλαδή τη Βουλής των αντιπροσώπων που υποστηρίζει τον Στρατάρχη Χαφτάρ.

Next step

#Greece should solidify a EEZ with the only democratically elected legislative body in #libya ( the Libyan Parliament #HoR )

And end this once and for all.



συγχαρητήρια στους Έλληνες αδελφούς μας, είμαστε χαρούμενοι για εσάς.#LNA pic.twitter.com/XxMWm3oyG6