Γαλλία – Κορωνοϊός: 32χρονος έτρεξε μαραθώνιο στο… μπαλκόνι του για να περάσει ο χρόνος

Σε μια… μαραθώνια προσπάθεια για να διατηρήσει τη φόρμα και να καταπολεμήσει την πλήξη από την απομόνωση λόγω των περιοριστικών μέτρων για το νέο κορωνοϊό στη Γαλλία επιδόθηκε ένας 32χρονος στην Τουλούζη.



Επί 6 ώρες και 48 λεπτά ο Ελισά Νοκόμοβιτς έτρεχε την περασμένη Τρίτη στο μήκους 7 μέτρων μπαλκόνι του διαμερίσματός του προκειμένου να καλύψει την απόσταση των 42.195 μέτρων του μαραθωνίου ενώ ξεκινούσε η 15ήμερη απαγόρευση κυκλοφορίας στη Γαλλία λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο δείχνουν τον 32χρονο που εργάζεται σε εστιατόριο, του οποίου η λειτουργία έχει ανασταλεί λόγω των μέτρων, να τρέχει πάνω κάτω στο στενό χώρο του μπαλκονιού του, συμπληρώνοντας συνολικά 6.000 γύρους!



In confinement, Elisha Nochomovitz runs a marathon on his balcony in 6 hours and 48 minutes. Only problem ? "The course is ugly, no atmosphere", and his GPS has literally cracked 😂😭

