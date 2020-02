Κορωνοϊός: Ενοπλοι ληστές έκλεψαν εκατοντάδες ρολά χαρτιού υγείας στο Χονγκ Κονγκ

Εκατοντάδες ρολά χαρτιού υγείας αξίας έκλεψαν ένοπλοι ληστές στο Χονγκ Κονγκ, όπου παρατηρούνται τεράστιες ελλείψεις μετά την έφοδο στα σουπερμάρκετ πανικόβλητων λόγω της επιδημίας του νέου κορωνοϊού καταναλωτών!

Οπλισμένοι με μαχαίρια οι ληστές έστησαν καρτέρι και λήστεψαν έναν οδηγού φορτηγού που ξεφόρτωνε προμήθειες σε σουπερμάρκετ της περιοχής Μονγκ Κοκ του Χονγκ Κονγκ, όπου δρουν εγκληματικές συμμορίες των λεγόμενων «τριάδων». Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ οι δράστες έκλεψαν 600 ρολά χαρτιού υγείας αξίας περίπου 218 δολαρίων. Βίντεο από τοπικά δίκτυα δείχνουν επιθεωρητές της αστυνομίας γύρω από στοίβες ρολών χαρτιού υγείας έξω από το σουπερμάρκετ. Η αστυνομία συνέλαβε δύο άτομα και ανέκτησε κάποια από τα… κλοπιμαία, ενώ συνεχίζεται η έρευνα.

