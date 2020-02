Κορωνοϊός: Πώς είναι η ζωή στο Diamond Princess, αποκαλυπτικό βίντεο -Η καραντίνα φέρνει γκρίνια

Μια Αμερικανίδα ανέβασε βίντεο όπου διηγείται όσα έχουν περάσει στο Diamond Princess, το διάστημα που βρίσκεται σε καραντίνα λόγω του κορωνοϊού.

Το κρουαζιερόπλοιο παραμένει δεμένο ανοιχτά του λιμανιού της Γιοκοχάμα στην Ιαπωνία, σε καραντίνα, με την Σάρα Αράνα στο διάστημα αυτό να απαθανατίζει στιγμές εντός του πλοίου, αλλά και να περιγράφει την όλη κατάσταση.

«Δεν περάσαμε άσχημα. Είχαμε εκπληκτικά γεύματα τρεις φορές την ημέρα που μας πρόσφερε το προσωπικό. Εξασκούμασταν και κάναμε πράγματα στην διάρκεια της ημέρας. Μία από τις φίλες μου μάθαμε ότι βρέθηκε θετική στον κορωνοϊό», είπε αρχικά πριν αναφέρει πως μία από τις φίλες της θα πρέπει να παραμείνει στην Ιαπωνία, καθώς βρέθηκε θετική στο τεστ για το κορωνοϊό. Οπως αναφέρουν τα Αμερικανικά ΜΜΕ, τουλάχιστον 40 Αμερικανοί έχουν βρεθεί θετικοί στους ελέγχους που έγιναν, με την Daily Mail να κάνει λόγο για 44 άτομα.

Οι υπόλοιποι από χθες το βράδυ άρχισαν να αναχωρούν από το πλοίο, προκειμένου να επαναπατριστούν στις ΗΠΑ.

«Ο σύζυγός της φίλης μου είναι μαζί μας. Πηγαινοερχόμασταν από τα μπαλκόνια για να βλεπόμαστε μέχρι που μάθαμε τι γίνεται. Είμαστε στενοχωρημένοι γιατί την αφήνουμε μόνη της εδώ, αλλά είμαστε χαρούμενοι που γυρίζουμε πίσω. Ομως θα πρέπει να μείνουμε σε καραντίνα για 14 μέρες και αυτό είναι σκληρό. Είναι βουνό όλο αυτό. Εχουμε ετοιμάσει τις βαλίτσες μας. Πριν φύγουμε θα ελέγξουν την θερμοκρασία μας όπως είπαν», προσθέτει στο βίντεο που ανέβασε η μία από τους 3.700 περίπου επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, υπάρχουν στιγμιότυπα από χώρους του πλοίου, στο οποίο φαίνεται πως δεν κυκλοφορεί… ψυχή. Στο βίντεο δείχνει χώρους στο εξωτερικό του πλοίου, τα μπαλκόνια των δωματίων, αλλά και τους διαδρόμους στο εσωτερικό του, ενώ προκαλεί αίσθηση η εικόνα πως σε ένα πλάνο, δύο φίλες της, όπως και η ίδια εξάλλου, δεν φορούν την χειρουργική μάσκα.

Ένας άλλος επιβάτης, ο δικηγόρος Ματ Σμιθ, σε ποστάρισμά του στα σόσιαλ, εξέφρασε την δυσαρέσκειά του, λέγοντας πως ενώ ο ίδιος είναι καλά, θα μπει σε λεωφορεία με άλλους ανθρώπους που ενδεχομένως να έχουν μολυνθεί από τον κορωνοϊό.

«Είμαι καλά στην υγεία μου και τελειώνει η καραντίνα για μένα. Γιατί πρέπει να μπω σε πλοίο και αεροπλάνο με ανθρώπους που φοβούνται πως μπορεί να έχουν μολυνθεί όταν έχω περάσει δύο εβδομάδες απομονωμένος από αυτούς;», έγραψε σύμφωνα με την Daily Mail. Στην περιγραφή του, ανέφερε πως μία επιβάτης είχε βγάλει την μάσκα και φώναζε «ΗΠΑ, ΗΠΑ», λίγο πριν αναχωρήσει με το λεωφορείο, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους υπόλοιπους.

The fleet of coaches - 11 in all it appears- lined up to "save" the Americans. An American woman - who last night could be heard shouting, "Get me off this ship" - stands on her balcony chanting "USA, USA." Of course, in contravention of the rules of quarantine, pic.twitter.com/EtN0LtG5ns

«Αγνοώντας τους κανόνες της καραντίνας, μία γυναίκα δε φοράει μάσκα και μιλά με επιβάτη σε διπλανό μπαλκόνι. Κι εσεις μου λέτε πως πρέπει να ταξιδέψω μαζί της;», συνέχισε.

she's not wearing a face mask, & she's talking with a passenger on the adjacent balcony well within 6 feet of each other. We scurry back inside. If there are secondary infections onboard, this is why: idiots who don't know any better. And you wanted me to get on a bus with her?