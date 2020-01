Κόμπι Μπράιαντ: Προπονητής με την σύζυγο και την κόρη τους ανάμεσα στα θύματα του δυστυχήματος

Διπλή οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε με την πτώση του ελικοπτέρου, όπου ο Κόμπι Μπράιαντ και η κόρη του, Τζιάννα, έχασαν τη ζωή τους.

Από την πτώση του ελικοπτέρου σκοτώθηκαν εννέα άτομα, από τα οποία πέραν του τεράστιου μπασκετμπολίστα, της κόρης του και του πιλότου, επιβεβαιώθηκε και μία ακόμη οικογενειακή τραγωδία. Στο ελικόπτερο επέβαιναν ένας προπονητής του μπέιζμπολ, ο Τζον Αλτομπέλι, μαζί με την γυναίκα του και την ανήλικη κόρη τους, η οποία έκανε προπονήσεις μπάσκετ, μαζί με την κόρη του Κόμπι Μπράιαντ.

Ο Αλτομπέλι ήταν προπονητής στο κολέγιο του Orange Coast, με το κολλέγιο να επιβεβαιώνει τον θάνατό του, όπως και της συζύγου του, Κέρι και της κόρης του, Αλίσα. Ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί η ταυτότητα των υπολοίπων θυμάτων.

Update: The Altobelli Family has confirmed that Coach Altobelli's wife, Keri, and daughter, Alyssa, were among those who perished in the helicopter crash that took his life today. Our deepest condolences go out to the family. Our hearts are with you. https://t.co/KmH8CpoTtm