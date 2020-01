Κόμπι Μπράιαντ: Οι Αρχές κατά του ΤΜΖ -Ανακοίνωσε την τραγωδία πριν ειδοποιηθούν οι οικογένειες

Έντονη κριτική κατά της ιστοσελίδας ΤΜΖ ότι μετέδωσε την είδηση θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ χωρίς να έχουν πρώτα ειδοποιηθεί οι οικογένειες των θυμάτων, άσκησε ο σερίφης του Λος Άντζελες.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες, Άλεξ Βιγιανέβα κατήγγειλε την ιστοσελίδα TMZ ότι μετέδωσε την είδηση του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ και των άλλων οκτώ επιβαινόντων του ελικοπτέρου χωρίς προηγουμένως να έχει επιβεβαιωθεί η ταυτότητα των θυμάτων και να έχουν ενημερωθεί οι οικογένειές τους.

«Υπήρχαν σοβαρές εικασίες για το ποια είναι η ταυτότητά τους, εντούτοις, θα ήταν τελείως ακατάλληλο να προσδιορίσουμε οποιονδήποτε ονομαστικά, έως ότου οι αρμόδιοι κάνουν την ταυτοποίηση με την προβλεπόμενη διαδικασία και ειδοποιήσουν τους συγγενείς τους», δήλωσε ο Βιγιανέβα.

«Θα ήταν εξαιρετικά ασεβές να συνειδητοποιήσεις ότι οι αγαπημένοι σου άνθρωποι σκοτώθηκαν και να το έχεις μάθει από το TMZ. Αυτό είναι εντελώς ακατάλληλο, δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό», πρόσθεσε.

“It would be extremely disrespectful to understand that your loved one has perished and you learn about it from TMZ. That is just ... wholly inappropriate so we’re not going to be going there.”



