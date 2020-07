Τρόμος στον αέρα: Ράγισε το παράθυρο του κόκπιτ σε Βοeing 737 στην Κίνα– Έκανε βουτιά 18.300 πόδια [εικόνες]

Στιγμές αγωνίας έζησαν οι 178 επιβάτες ενός αεροσκάφους Boeing 737, όταν ράγισε το παράθυρο του κόκπιτ κι έκανε βουτιά 18.300 ποδιών μέσα σε έξι λεπτά!

Σ’ ένα περιστατικό που θυμίζει εκείνο του περασμένου Φεβρουαρίου μ’ ένα άλλο Boeing στη Μόσχα το αεροσκάφος υποχρεώθηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στην Κίνα καθώς το ηλεκτρικά θερμαινόμενο παράθυρο του πιλοτηρίου άρχισε να πετά σπίθες και μετά ράγισε ξαφνικά. Ο κυβερνήτης της πτήσης 6558 της κινεζικής Ruili Airlines ανέφερε το πρόβλημα μόλις μισή ώρα μετά την απογείωση. Σε εικόνες που πιστεύεται ότι είναι από το κόκπιτ του αεροσκάφους διακρίνονται μεγάλες ρωγμές στην αριστερή γωνία του παραθύρου.

Incident Boeing 737-800 "B-7866" on 06.07.2020 near Chongqing on a flight Ruili Airlines DR-6558 from Xi'an/XIY (Shaanxi, China)🇨🇳 to Kunming/KMG (Jün-nan, China)🇨🇳 with 178 passengers and 9 crew. The flight was diverted to Chongqing/CKG (Sichuan, China)🇨🇳 due cracked windshield. pic.twitter.com/N75HL0KdzS

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Σιάν με προορισμό την Κουμίνγκ, αλλά όταν εμφανίστηκε η ρωγμή οι πιλότοι αποφάσισαν να μεταβούν στο διεθνές αεροδρόμιο Chongqing Jiangbei στη νοτιοδυτική Κίνα, όπου και προσγειώθηκε το Boeing στις 11:35 τοπική ώρα αφού προηγουμένως κατέβηκε 18.300 πόδια (5.578 μ.) μέσα σε μόλις έξι λεπτά με αποτέλεσμα να γεμίσει ο διάδρομος με αντικείμενα των επιβατών και κουτιά με τρόφιμα.

Ruili Airlines DR6558 (B-7866, Xi'an to Kunming) landed at Chongqing Jiangbei Airport at 23:35 on July 6 due to windshield failure. The 178 passengers later took the plane (B-1596) from Chongqing at 05:02 and arrived in Kunming safely at 06:01 on July 7 (UTC+8). #7700 pic.twitter.com/i8B26LcgN1