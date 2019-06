Μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία στη Γαλλία: Σκοτώθηκε τουρίστρια

Η γαλλική κυβέρνηση κήρυξε σήμερα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικής καταστροφής την κεντροανατολική Γαλλία, μετά τις σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν την περιοχή και προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και σοβαρές ζημιές.

Μια Γερμανίδα τουρίστρια, ηλικίας 51 ετών, σκοτώθηκε χθες σε ένα κάμπινγκ στο Τανίνζ, στις γαλλικές Άλπεις, καθώς καταπλακώθηκε από ένα δέντρο που έπεσε πάνω στο τροχόσπιτό της λόγω των θυελλωδών ανέμων.

You think the weather is bad here .. giant hailstones break windscreen in South Eastern France https://t.co/AI2qSy5Wa8 pic.twitter.com/VZB7wJFFSo

Στο Ρομάν σιρ Ιζέρ, λίγο νοτιότερα, η χαλαζόπτωση διήρκησε μόλις ένα τέταρτο, ωστόσο το φαινόμενο ήταν «πρωτοφανούς σφοδρότητας», σύμφωνα με τη δημοτική αρχή. Οι δρόμοι της πόλης μετατράπηκαν σε χειμάρρους και το χαλάζι «μεγέθους μπάλας του τένις» προκάλεσε «πολύ σοβαρές ζημιές».

Στη γειτονική κοινότητα του Ποντ ντ’ Ιζέρ, «πραγματικά πιστέψαμε ότι είχε έρθει το τέλος του κόσμου», περιγράφει ο οπωροκαλλιεργητής Ορελιάν Εσπρί, που κατέγραψε το μέγεθος της καταστροφής σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook.

«Τα πάντα καταστράφηκαν, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Ολόκληρα κομμάτια πάγου έπεσαν» αφηγείται δείχνοντας τις διαλυμένες βερικοκιές του.

«Η κατάσταση είναι πραγματικά δραματική» υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ντιντιέ Γκιγιόμ, που πήγε να δει τις καταστροφές ιδίοις όμμασι.

Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και οι ένοικοι καμιάς εικοσαριάς σπιτιών που καταστράφηκαν αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Οι καταιγίδες προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου και στην Ελβετία: μια τουρίστρια πνίγηκε στη λίμνη Λεμάν, στα ανοικτά της Γενεύης, όταν ανετράπη το τουριστικό σκάφος στο οποίο επέβαινε.

Hailstones this size would really hurt!



Put your sound ON to hear the moment giant hailstones battered a car in Romans-sur-Isère, France, yesterday. pic.twitter.com/Z6jcaAlkpq