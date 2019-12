Απίστευτη καραμπόλα με 63 αυτοκίνητα στις ΗΠΑ με 35 τραυματίες [βίντεο]

Απίστευτη καραμπόλα έγινε στις ΗΠΑ και την πολιτεία της Βιρτζίνια, όπου 63 οχήματα συγκρούστηκαν σε αυτοκινητόδρομο.

Το ατύχημα έγινε το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα) και χρειάστηκε να κλείσει για αρκετές ώρες ο δρόμος, προκειμένου να απομακρυνθούν τα οχήματα. Σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, από την καραμπόλα τραυματίστηκαν 35 άνθρωποι, με αιτία του ατυχήματος να θεωρείται η κακή ορατότητα λόγω ομίχλης, αλλά και οι συνθήκες παγετού. Από τους 35 τραυματίες, οι δύο φέρονται να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

