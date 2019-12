Φονική καραμπόλα με 30 οχήματα- Δύο νεκροί και 44 τραυματίες [βίντεο]

Σοκαριστικό τροχαίο έγινε στην Πενσιλβανία των ΗΠΑ, με καραμπόλα 30 οχημάτων και απολογισμό 2 νεκρούς και 44 τραυματίες.

Τα 20 από τα 30 οχήματα ήταν φορτηγά, με τους οδηγούς που βρίσκονταν στο σημείο, να κάνουν λόγο για πολύ χαμηλή ορατότητα λόγω της κακοκαιρίας. Η χιονόπτωση ήταν πυκνή στη περιοχή, με αποτέλεσμα να γίνει η σφοδρή σύγκρουση, με τις εικόνες από τα αναποδογυρισμένα φορτηγά στην άσφαλτο να είναι τρομακτική.

At least two people were killed in a major pile-up on Interstate 80 in Union County, Pennsylvania.



Drivers reported low visibility in the area around the time of the crash. https://t.co/1sjTWsGfBL pic.twitter.com/ulsuPFdfbD