Καραϊβική: Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ κοντά στα νησιά Κέιμαν- Ανοιξαν τρύπες στους δρόμους [βίντεο]

Νέος ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Καραϊβική λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Ο νέος σεισμός, που εντάσσεται στην μετασεισμική ακολουθία των 7,7 Ρίχτερ που έκανε νότια της Κούβας, ήταν μεγέθους 6,1 Ρίχτερ και σημειώθηκε κοντά στα νησιά Κέιμαν. Η δόνηση έγινε στις 23:55 ώρα Ελλάδας, με επίκεντρο 58 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τζορτζτάουν. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.

Η νέα σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε όλη την Καραϊβική και κυρίως σε Κούβα και Τζαμάικα, ενώ αυτή των 7,7 Ρίχτερ έγινε αισθητή ως το Μαϊάμι, όπου οι κάτοικοι βγήκαν έντρομοι από τα κτίρια. Να τονιστεί πως αρχικά είχε βγει και ειδοποίηση για τσουνάμι, αλλά η απόφαση ήρθη λίγο αργότερα.

Σεισμός στην Καραϊβική: Ανοιξαν τρύπες στους δρόμους

Οι δύο ισχυροί σεισμοί έχουν προκαλέσει αρκετά προβλήματα στα νησιά Κέιμαν. Τεράστιες τρύπες έχουν ανοίξει σε δρόμους, από την πρώτη, ισχυρότατη, δόνηση των 7,7 Ρίχτερ.

More sinkholes appear in towns in Jamaica after a 7.7 magnitude earthquake strikes off the coast of Cuba and Jamaica. pic.twitter.com/b2yaVOHkMp — 🗞️🇻🇮 State of the Territory News (@sottvi) January 28, 2020

Ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους, καθώς η ανησυχία είναι έκδηλη από τις δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις. Προς το παρόν δεν έχει γίνει κάποια επίσημη αναφορά για τυχόν τραυματίες ή για τις ζημιές που έχουν γίνει σε κτίρια ή το οδικό δίκτυο. Εικόνες ωστόσο έχουν βγει στα σόσιαλ ήδη και δείχνουν τις ζημιές που έχουν γίνει στο οδικό δίκτυο στα Κέιμαν, με αυτοκίνητα να έχουν υποστεί ζημιές.