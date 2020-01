Θηριώδης σεισμός 7,7 ρίχτερ στην Καραϊβική -Προειδοποίηση για τσουνάμι

Iσχυρός σεισμός σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Καραϊβική, σε θαλάσσιο χώρο ανάμεσα στην Κούβα, τη Τζαμάικα και τις νήσους Κέιμαν.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,7 βαθμών σημειώθηκε 117 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της παραθαλάσσιας πόλης Λούσεα στην Τζαμάικα, έγινε γνωστό από το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων.

BREAKING: magnitude 7.7 #earthquake 80 miles northwest of Jamaica. Here's a look at the exact location of the earthquake: pic.twitter.com/2azhKDJEUx

Προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσε για την Τζαμάικα, την Κούβα και τις νήσους Κέιμαν, το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι.

H αρχική εκτίμηση του USGS ήταν 7,3 βαθμοί. Ο σεισμός σύμφωνα με πληροφορίες από το Ευρωμεσογειακό, είχε μέγεθος 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο ισχυρότατος σεισμός ταρακούνησε και το Μαιάμι των ΗΠΑ και πανικόβαλε τους κατοίκους του.

Η αστυνομία του Μαιάμι δέχθηκε πολλά τηλεφωνήματα ενώ αρκετά κτίρια εκκενώθηκαν.

Buildings in Miami reportedly shook after the powerful earthquake was reported. Miami-Dade Police reported receiving phone calls of buildings shaking, and multiple buildings were being evacuated. pic.twitter.com/eTNEgLJGmr