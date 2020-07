Kάνιε Γουέστ: Να γιατί η υποψηφιότητά του για την προεδρία μπορεί να βλάψει περισσότερο τον Τραμπ

Ράπερ, δισεκατομμυριούχος, διασημότητα, ο Κάνιε Γουέστ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία των ΗΠΑ όχι το 2024, όπως είχε πει παλαιότερα, αλλά για το 2020 αφήνοντας τους περισσότερους να διερωτώνται αν πράγματι το εννοεί...

Ορισμένοι, απ' αυτούς που πήραν στα σοβαρά την ανακοίνωση του διάσημου ράπερ ανήμερα της επετείου της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, θεωρούν πώς ίσως πίσω απ’ όλο αυτό κρύβεται μια προσπάθεια του Γουέστ να κόψει για λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ τις ψήφους των Αφροαμερικανών προς τον Τζο Μπάιντεν. Αλλά από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν φαίνεται ότι θα μπορούσε να προκύψει κάτι τέτοιο.

Ο Γουέστ, που είχε υποστηρίξει κάποτε από τηλεοράσεως ότι ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος Τζορτζ Μπους «δεν νοιάζεται για τους Αφροαμερικανούς», προκάλεσε σοκ στην αμερικανική κοινή γνώμη δύο εβδομάδες μετά τις προεδρικές εκλογές του 2016 όταν δήλωσε ότι «θα ψήφιζε τον Τραμπ», με τον οποίο και συναντήθηκε στον Πύργο του Τραμπ στη Νέα Υόρκη. Τον Απρίλιο του 2018 επανήλθε υπερασπιζόμενος τον νυν ένοικο του Λευκού Οίκου, τον οποίο επισκέφθηκε στον Λευκό Οίκο και για τον οποίο έγραψε στο Twitter ότι τον «αγαπά» και τον θεωρεί «αδελφό» του, ένα μήνυμα για το οποίο ο άμεσα ενδιαφερόμενος τον ευχαρίστησε θερμά.

Δύο εβδομάδες αργότερα προκάλεσε νέο σοκ όταν δήλωσε ότι τα 400 χρόνια δουλείας ήταν επιλογή και πρότεινε την κατάργηση της 13ης τροποποίησης του αμερικανικού Συντάγματος που απαγορεύει τη δουλεία, αν και αργότερα τα γύρισε λέγοντας ότι αντί για «κατάργηση» θα έπρεπε να είχε προτείνει «τροποποίηση» του εν λόγω άρθρου.

Τι δείχνουν τα δημοσκοπικά στοιχεία για τον Κάνιε Γουέστ

Τον Σεπτέμβριο του 2015 – λίγες μέρες αφότου είχε ανακοινώσει κατά τη διάρκεια των VMA’s την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ το 2020 το 25% των Αφροαμερικανών σε δημοσκόπηση της YouGov/Huffington Post είπαν ότι θα σκέφτονταν να ψηφίσουν τον Κάνιε Γουέστ, ενώ από τους λευκούς μόλις το 3% θα εξέταζε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ το 39% των Αφροαμερικανών και το 9% των λευκών εξέφρασαν θετική γνώμη γι’ αυτόν.

Αλλά σε μια νέα δημοσκόπηση και πάλι της YouGov/Huffington Post τον Απρίλιο του 2018 κι ενώ ο Γουεστ έπλεκε το εγκώμιο του Τραμπ η κοινή γνώμη είχε μεταστραφεί και μόνον το 9% των Αφροαμερικανών και το 13% των Δημοκρατικών ψηφοφόρων είπαν ότι είχαν θετική γνώμη για τον ράπερ σε σύγκριση με το 20% των λευκών και το 34% των Ρεπουμπλικανών. Μια άλλη σφυγμομέτρηση του CNN στις αρχές Μαϊου του 2018 επιβεβαίωσε τα στοιχεία αυτά, αφού μόλις το 12% των Δημοκρατικών εκφράστηκαν θετικά για τον Γουεστ και το 67% αρνητικά, ενώ το στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων ήταν διχασμένο (35% θετικές γνώμες, 35% αρνητικές).

Ο Γουέστ θα κόψει μάλλον περισσότερες ψήφους από τον Τραμπ

Πολιτικοί αναλυτές θεωρούν ότι ο Γουέστ παίζει το ρόλο του «κρυφού λαγού» του Τραμπ για να αποσπάσει ψήφους Αφροαμερικανών από τον Μπάιντεν, αλλά όπως σημειώνουν αμερικανικά ΜΜΕ, όπως το Forbes, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από τις δημοσκοπήσεις, όπως εκείνη στις αρχές του περασμένου μήνα των Wall Street Journal/NBC News, που έδειξε ότι ο Μπάιντεν κερδίζει την υποστήριξη του 70% των μαύρων ανδρών ηλικίας κάτω των 50 ετών, ενώ ο Τραμπ του 17%. Και δεδομένης της χαμηλής δημοτικότητας του Γουέστ στις τάξεις των Δημοκρατικών ψηφοφόρων, το πιθανότερο είναι να αποσπάσει περισσότερες ψήφους από το μερίδιο του Τραμπ παρά από εκείνο του Μπάιντεν.

Σε περίπτωση που ο Κάνιε Γουέστ κατεβεί όντως υποψήφιος, το πιθανότερο είναι να γείρει την πλάστιγγα υπέρ του ενός εκ των δύο υποψηφίων. Αν το εννοεί στα σοβαρά θα πρέπει να κατεβεί ως ανεξάρτητος και να εξασφαλίσει τις αναγκαίες υπογραφές για να βρίσκεται το όνομά του στα ψηφοδέλτια της αναμέτρησης του Νοεμβρίου. Η σχετική προθεσμία έχει ήδη περάσει για να καταθέσει τα χαρτιά του στη Νέα Υόρκη, τη Βόρεια Καρολίνα, το Τέξας, το Μέιν, το Νέο Μεξικό και την Ιντιάνα, των οποίων οι 102 ψήφοι των εκλεκτόρων θα ήταν κρίσιμης σημασίας για την επικράτηση στις εκλογές. Οι προθεσμίες λήγουν σύντομα και στη Φλόριντα, την Οκλαχόμα, το Μίσιγκαν και τη Νότια Καρολίνα, που εκπροσωπούνται από 61 εκλεκτορικές ψήφους, [πράγμα που σημαίνει ότι για τον Γουέστ θα ήταν διαθέσιμες συνολικά 375 εκλεκτορικές ψήφοι να κατακτήσει, και τα περιθώρια για κάτι τέτοιο είναι πολύ στενά.

Ωστόσο, διάσημοι ανεξάρτητοι υποψήφιοι στο παρελθόν έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην έκβαση εκλογικών αναμετρήσεων, όπως ο επιχειρηματίας Ρος Περό, που είχε αποσπάσει το 19% της λαϊκής ψήφου το 1992 κλείνοντας τον δρόμο της επανεκλογής στον επίσης Τεξανό Τζορτζ Μπους .

Τι θα κάνει τελικά ο Γουέστ;

Μέχρι στιγμής ο μόνος «Κάνιε» που υπάρχει στη λίστα της Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές του Νοεμβρίου είναι ένας υποψήφιος των Πρασίνων, που δεν έχει συγκεντρώσει ούτε ένα δολάριο για την προεκλογική του καμπάνια. Μέχρι χθες το πρωί 416.000 χρήστες του Twitter είχαν κάνει retweet την ανακοίνωση του Γουέστ, που απέσπασε 830.000 likes, ενώ στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούσαν μαζικά διάφορες αναρτήσεις με τα ονόματα «Κάνιε», «Καρντάσιανς», «Πρώτη Κυρία» και «Έλον Μασκ», του mr Tesla που ανακοίνωσε ότι στηρίζει τον ράπερ.

Τι θα κάνει τελικά ο Γουέστ - και αν πράγματι ευελπιστεί να διεκδικήσει τη νίκη στις εκλογές σε μια χώρα που εξέλεξε για πρόεδρό της έναν μεγιστάνα που ξεχώρισε ως παρουσιαστής σε ριάλιτι- δεν είναι μέχρι στιγμής ξεκάθαρο. Πολλοί πάντως θεωρούν ότι δεν αποκλείεται να μην υπάρχει «ζουμί» στην υπόθεση, δεδομένου ότι συχνά ο 43χρονος ράπερ προχωρά σε εκκεντρικές δηλώσεις για σοβαρά θέματα και θεαματικές κινήσεις προκειμένου να προσελκύσει την προσοχή των media και της κοινής γνώμης ενίοτε για να προωθήσει κάποιο άλμπουμ του ή προϊόν. Ο Γουέστ, όπως θυμίζει το Politico, ετοιμάζει το άλμπουμ “God’s country”, το πρώτο σινγκλ του οποίου, το “Wash Us in the Blood”, κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα. Πρόσφατα η Gap Inc. ανακοίνωσε ότι έκλεισε συμφωνία δεκαετούς διάρκειας με τον Γουέστ για μια νέα σειρά ενδυμάτων, ενώ λίγες μέρες αργότερα η σύζυγος του ράπερ, Κιμ Καρντάσιαν πούλησε το 20% της KKW Beauty στην Coty Inc., ιδιοκτήτρια της Max Factor και του Covergirl…