Εικόνες φρίκης στην Καμπότζη: Δεκάδες σκύλοι στοιβαγμένοι σε κλουβιά καθ’ οδόν προς το σφαγείο [εικόνες]

Το γύρο του Διαδικτύου κάνουν οι εικόνες ντροπής με δεκάδες πεινασμένους, αφυδατωμένους σκύλους στοιβαγμένους σε μεταλλικά κλουβιά καθ’ οδόν προς ένα σφαγείο στην Καμπότζη, για να πουληθεί το κρέας τους.

Το κρέας σκύλου καταναλώνεται σε χώρες της Ασίας, όπως το Βιετνάμ και η Καμπότζη, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση τα 61 σκυλιά – αδέσποτα και κλεμμένα – γλίτωσαν με επέμβαση των Αρχών την Κυριακή, που συνέλαβαν τον οδηγό. Ήταν η πρώτη τέτοια επέμβαση στην Καμπότζη.

❗Breaking news❗ Cambodian 🇰🇭 Police intercepts 61 dogs 🐕on route to slaughterhouse

Local authorities called us for help with treating the animals. They are dehydrated and in general in a bad condition - we are already on site taking care of them. Will keep you posted. pic.twitter.com/ubF6V3kOCs — FOUR PAWS (@fourpawsint) February 22, 2021

Όπως διαπιστώθηκε τα σκυλιά υπέφεραν από εξάντληση λόγω του καύσωνα και από αφυδάτωση, ενώ πολλά ήταν νηστικά επί μέρες. Ευτυχώς, όμως, θα έχουν πλέον διαφορετική μοίρα χάρη στις προσπάθειες των οργανώσεων FOUR PAWS, Paw Patrol Cambodia και Animal Rescue Cambodia, που τους παρέχουν τροφή και φάρμακα και αναζητούν νέες κατοικίες για τα αδέσποτα και τους ιδιοκτήτων των κλεμμένων. «Η πρώτη αυτή επέμβαση [των Αρχών] στέλνει ένα ηχηρό και ξεκάθαρο μήνυμα στους λαθρέμπορους σ’ ολόκληρη την Καμπότζη ότι το εμπόριο κρέατος σκύλου δεν θα είναι πλέον ανεκτό», είπε η κτηνίατρος της FOUR PAWS, δρ Κάθριν Πόλακ στη βρετανική εφημερίδα Τhe Mirror.

Taking care of 61 saved 🐕 dogs in Cambodia 🇰🇭

We still have our hands full taking care of the dogs that were rescued from a minivan intercepted by the Siem Reap Provincial Department of Agriculture on Sunday. Many of them are young puppies and in pretty rough shape. pic.twitter.com/yqNxiCgeww — FOUR PAWS (@fourpawsint) February 24, 2021

Aν και η επαρχία Siem Reap, περισσότερο γνωστή ως η περιοχή όπου βρίσκεται το θρυλικό σύμπλεγμα των ναών Άνγκορ Βατ, έγινε η πρώτη στην Καμπότζη που απαγόρευσε τη σφαγή και το εμπόριο κρέατος σκύλου, παραμένει σύμφωνα με οργανώσεις για την προστασία των ζώων «κόμβος» για την πώληση σκυλίσιου κρέατος - αγαπημένου εδέσματος δικτατόρων, όπως ο εκλιπών ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ιλ - αφού σύμφωνα με έρευνα της FOUR PAWS ειδικά φορτηγάκια με κλουβιά μεταφέρουν κάθε μήνα περίπου 3.750 σκύλους από το Siem Reap σε σφαγεία σ’ ολόκληρη την Καμπότζη, όπου τους πνίγουν, τους κρεμούν, τους σκοτώνουν και τους γδέρνουν για να πουληθεί το κρέας τους σε πάνω από εκατό εστιατόρια στην πρωτεύουσα Πνομ Πενχ.

🐕 Breakthrough with Cambodian dog slaughterhouse 🇰🇭

After the incredible rescue of 61 dogs🐕, we thought this week couldn't get any better. Now we have the opportunity to shut the horrific dog slaughterhouse near Phnom Penh down. https://t.co/n1pJfRQuap pic.twitter.com/fLMRYZAIfW — FOUR PAWS (@fourpawsint) February 25, 2021

Η οργάνωση διεξάγει εκστρατεία για να μπει ένα τέλος στο εμπόριο κρέατος σκύλου και γάτας στην Καμπότζη, το Βιετνάμ και την Ινδονησία κι έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές.

Ακολουθήστε το iefimerida.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida.gr