Καμάλα Χάρις: Ο θηλυκός «Ομπάμα» -Η εισαγγελέας που πάει να γράψει ιστορία στο Λευκό Οίκο

Η απόφαση του Τζο Μπάιντεν να ορίσει την Κάμαλα Χάρις ως υποψήφια αντιπρόεδρο των ΗΠΑ με τους Δημοκρατικούς στις εκλογές του Νοέμβρη, μόνο τυχαία δεν ήταν.

Ο Μπάιντεν προανήγγειλε την υποψηφιότητα της Χάρις, η οποία αρχικά είχε δηλώσει ενδιαφέρον να κατέβει υποψήφια για την προεδρία. Ωστόσο απέσυρε την υποψηφιότητά της από τους Δημοκρατικούς, με τον Μπάιντεν ωστόσο να την επιλέγει για να αναλάβει την θέση της αντιπροέδρου της χώρας, εφ’ όσον οι Δημοκρατικοί επικρατήσουν στις εκλογές.

Κάμαλα Χάρις: Ο «θηλυκός Ομπάμα» με ρίζες από Ινδία και Τζαμάικα

Η επιλογή της Χάρις, που χαρακτηρίστηκε από τα Αμερικανικά ΜΜΕ ως ο «θηλυκός Ομπάμα» δεν ήταν καθόλου τυχαία σε μία περίοδο που οι ΗΠΑ περνούν βαθιά κρίση λόγω -και- του κοινωνικού ρατσισμού. Η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ ξεσήκωσε το κίνημα Black Lives Matter και η επιλογή της Χάρις για το αξίωμα έχει και αυτόν τον συμβολικό χαρακτηρισμό. Αν επικρατήσουν οι Δημοκρατικοί, θα γίνει η πρώτη αφρο-αμερικανή που θα αναλάβει το συγκεκριμένο αξίωμα, γράφοντας ιστορία.

Η Χάρις, κόρη μεταναστών από την Ινδία και την Τζαμάικα, εισαγγελέας στο επάγγελμα, είχε γίνει το 2011 η πρώτη αφρο-αμερικανή επικεφαλής δικαστικών υπηρεσιών στην Καλιφόρνια, όπου και κράτησε το πόστο ως το 2017. Νωρίτερα, για 7 χρόνια ήταν εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο.

Στην αμερικανική Γερουσία εξελέγη την ημέρα της εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία. Εγινε έτσι η δεύτερη αφροαμερικανή γυναίκα που εξελέγη ποτέ στην Γερουσία, αλλά και η πρώτη γερουσιαστής νοτιοασιατικής καταγωγής.

Η 54χρονη πολιτικός μεγάλωσε στο Όκλαντ της προοδευτικής Καλιφόρνια της δεκαετίας του '60. Οι γονείς της, ο οικονομολόγος Ντόναλντ Χάρις με καταγωγή από την Τζαμάικα και η Ινδή μητέρα της Σιαμάλα Κοπαλάν, ερευνήτρια για τον καρκίνο, γνωρίστηκαν στο πανεπιστήμιο Berkeley. Παντρεύτηκαν και όταν γεννήθηκε η κόρη τους, αποφάσισαν να της δώσουν το όνομα Κάμαλα, που την συνδέει με τις βραχμανικές ρίζες της μητέρας της. Κάμαλα, που στην σανσκριτική σημαίνει λωτός, είναι μία από τις μορφές της θεάς Λάκσμι, της θέας του πλούτου και της τύχης στην ινδουιστική μυθολογία. Κάμαλα είναι η θεά του πνευματικού πλούτου. Το δεύτερό της όνομα είναι Ντέβι που σημαίνει απλώς θεά.

Κάμαλα Χάρις: Ξεκίνησε για δικηγόρος, έγινε εισαγγελέας

Μετά τον χωρισμό των γονιών της, η Κάμαλα Χάρις μεγάλωσε με την μητέρα της και την αδελφή της Μάγια, δικηγόρο και σύμβουλο της Χίλαρι Κλίντον κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2016. Η ίδια δραστηριοποιήθηκε σε κινήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ από μικρή ηλικία ήθελε να ακολουθήσει τη νομική και να γίνει δικηγόρος.

Σπούδασε στο Howard University και στην συνέχεια στο Hastings College of the Law του University of California. Αλλά αντί για δικηγόρος, αποφάσισε να γίνει εισαγγελέας. Η Κάμαλα Χάρις θεώρησε ότι ως εισαγγελέας θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την εξουσία της για να διορθώσει τις ανισότητες και να προστατεύσει τους πιο ευάλωτους παρεμβαίνοντας στον τρόπο επιβολής του νόμου. Οι εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης του εγκλήματος, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών ήταν κομβικά σημεία της καριέρας της ως εισαγγελέα.

Η Κάμαλα Χάρις έφερε στην Γερουσία το «εισαγγελικό στιλ» της εξέτασης των υποψήφιων του Τραμπ. Εγινε γνωστή για την αυστηρή, έως αμείλικτη, στάση που τήρησε κατά την διάρκεια των ακροάσεων στην Γερουσία, ειδικότερα κατά την εξέταση του Μπρετ Κάβανο, του αμφιλεγόμενου συντηρητικού υποψήφιου του Ντόναλντ Τραμπ για το Ανώτατο Δικαστήριο τον περασμένο χρόνο. Είναι παντρεμένη με δικηγόρο, πατέρα δύο παιδιών.

