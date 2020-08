Οι βουτιές της Μπριζίτ και του Εμανουέλ Μακρόν στη Ν.Γαλλία –Οι εικόνες που προκαλούν αντιδράσεις στο Twitter [εικόνες]

Οι θερινές διακοπές της οικογένειας Μακρόν τη φετινή χρονιά δεν είναι εύκολες, αλλά ο Γάλλος πρόεδρος αποφάσισε να πατήσει pause για την απαραίτητη χαλάρωση πριν πέσει ξανά με τα μούτρα στη δουλειά.

Από τις 29 Ιουλίου ο Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται στην προεδρική εξοχική κατοικία στο Φορτ ντε Μπρεγκανσόν της νότιας Γαλλίας για να απολαύσει «ήρεμες» διακοπές, αν και οι μέρες χαλάρωσης διεκόπησαν από την φονική έκρηξη στη Βηρυτό της 4ης Αυγούστου με τον Γάλλο πρόεδρο να μεταβαίνει άμεσα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, όπου το πλήθος του επεφύλαξε υποδοχή «Μεσσία».

Ωστόσο, προτού επιστρέψει στα καθήκοντά του ο Μακρόν βρήκε το χρόνο να χαλαρώσει, όπως αποκαλύπτει το γαλλικό περιοδικό Voici, με το αγαπημένο του θαλάσσιο σπορ, το τζετ σκι στα νερά της Μεσογείου συντροφιά με τη σύζυγό του Μπριζίτ και τις δύο θετές κόρες του. «Μετά έκανε μερικές σόλο βόλτες. Έδειχνε χαρούμενος. Έκανε μάλιστα μερικά υπέροχα περάσματα με το τζετ σκι ψεκάζοντας με νερό τον έναν μετά τον άλλον τους σωματοφύλακές του», είπε αυτόπτης μάρτυς στο περιοδικό.

Non, ce n'est pas un fake... merci Mimi Marchand ! 📸🙄 pic.twitter.com/BfNEynjgyf

Αλλά οι φωτογραφίες με τον Μακρόν να σχίζει τα νερά στη νότια Γαλλία δεν έμειναν ασχολίαστες στο Twitter με ορισμένους χρήστες να τον κατηγορούν ότι δεν νοιάζεται για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τους ρύπους που εκπέμπει η μηχανή του τζετ σκι, άλλους να του προσάπτουν ότι διασκεδάζει την ώρα που η πανδημία του κορωνοϊού γονατίζει τη γαλλική οικονομία και κάποιους να τον συγκρίνουν με τον… Πούτιν.

L'avion c'est pas bien (si moins de 2h1/2 de train) mais le jet-ski c'est top ! (Pas d'utilité hors son plaisir perso, conso essence, emet CO2, agresse l'environnement sous marin et côtier..); #Macron et sa #moraleÉcoloBidon https://t.co/8VK0L1bmC9

La France a perdu plus d'un demi-million d'emplois au premier trimestre 2020.

Réponse de #Macron : "Je m'occupe du #Liban puis je repars en vacances, j'ai jet-ski !!!"

Et Macron continue de vendre nos entreprises et ne fait rien pour celles qui sont au bord de la faillite.